Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники (фото) — Finance.ua
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Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники (фото)

Фондовый рынок
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Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники (фото)
Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники (фото)
Бренд Beats, принадлежащий Apple, представил новые беспроводные наушники Beats Studio Pro. Презентации не было, показали только промо-ролик и добавили страницу в магазин Apple.
Из главных фишек — 40-мм кастомные драйверы, воспроизводящие звук с практически нулевыми искажениями. Также гарнитура поддерживает активное шумоподавление, режим «прозрачности» и пространственное аудио. Последняя функция, кстати, впервые вышла за пределы линейки AirPods.
В то же время Beats Studio Pro стали первыми наушниками Apple, которые поддерживают полноценный Lossless через кабель USB-C. Что касается автономности, то заряда хватит на 24 часа с включенным ANC и до 40 часов без шумоподавления. Для подключения используется Bluetooth 5.3.
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Производитель заявляет, что гарнитура все равно хорошо будет работать как с Android, так и iOS. Сочетание с iPhone улучшили, но и на Android теперь есть поддержка технологии Fast Pair для быстрого сопряжения с устройствами. Можно и бесшовно переключаться между разными Android-гаджетами.
Beats Studio Pro уже поступили в продажу. Стоимость наушников в США составляет 350 долларов или около 13 000 грн.
По материалам:
УНІАН
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