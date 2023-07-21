Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники (фото) — Finance.ua

Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники (фото) Сегодня 04:23 — Фондовый рынок

Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники (фото)

Бренд Beats, принадлежащий Apple, представил новые беспроводные наушники Beats Studio Pro. Презентации не было, показали только промо-ролик и добавили страницу в магазин Apple.

Из главных фишек — 40-мм кастомные драйверы, воспроизводящие звук с практически нулевыми искажениями. Также гарнитура поддерживает активное шумоподавление, режим «прозрачности» и пространственное аудио. Последняя функция, кстати, впервые вышла за пределы линейки AirPods.

В то же время Beats Studio Pro стали первыми наушниками Apple, которые поддерживают полноценный Lossless через кабель USB-C. Что касается автономности, то заряда хватит на 24 часа с включенным ANC и до 40 часов без шумоподавления. Для подключения используется Bluetooth 5.3.

Производитель заявляет, что гарнитура все равно хорошо будет работать как с Android, так и iOS. Сочетание с iPhone улучшили, но и на Android теперь есть поддержка технологии Fast Pair для быстрого сопряжения с устройствами. Можно и бесшовно переключаться между разными Android-гаджетами.

Beats Studio Pro уже поступили в продажу. Стоимость наушников в США составляет 350 долларов или около 13 000 грн.

УНІАН По материалам:

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