Apple перейдет на аккумуляторы для iPhone индийского производства — Finance.ua

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Apple перейдет на аккумуляторы для iPhone индийского производства

Технологии&Авто
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Apple перейдет на аккумуляторы для iPhone индийского производства
Apple перейдет на аккумуляторы для iPhone индийского производства
Американский Apple Inc. переходит на аккумуляторы для iPhone индийского производства вместо китайского.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников в отрасли.
Компания хочет, чтобы аккумуляторы для iPhone последнего поколения производились в Индии в рамках действий Apple по диверсификации глобальной цепочки поставок и выводу производства из Китая.
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Компания проинформировала поставщиков комплектующих о своем преимуществе покупать батареи для будущего iPhone 16 на индийских заводах, сообщили источники. По их данным, производителям аккумуляторов, таким как китайская компания Desay, было предложено открыть новые предприятия в Индии, а тайваньской Simplo Technology было предложено увеличить производство в Индии для будущих заказов.
«Если с поставками аккумуляторов для iPhone 16 все пойдет хорошо, Apple планирует перенести больше производства для iPhone в Индию», — сказал один человек, приближенный к компании.
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Правительство Индии на этой неделе сообщило, что TDK (японский поставщик Apple) создает завод площадью 180 акров в штате Харьяна для производства аккумуляторных элементов, которые будут использоваться в iPhone индийского производства. В TDK заявили, что «начали строительство завода в Индии по производству аккумуляторов» и планируют ввести его в эксплуатацию в 2025 году.
Такие компании, как Desay и Simplo, упаковывают выпускаемые TDK и другими производителями батареи в модули и отправляют их сборщикам, таким как Foxconn.
Apple выпускает последний iPhone 15 в Индии и КНР на заводах тайваньских контрактных производителей Foxconn, Pegatron и Wistron.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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