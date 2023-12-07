Apple признала первый iPhone SE устаревшим — Finance.ua

Apple признала первый iPhone SE устаревшим 07.12.2023, 00:34 — Технологии&Авто

Apple признала первый iPhone SE устаревшим

Компания Apple добавила первый iPhone SE, вышедший семь лет назад, в список устаревших продуктов.

Об этом пишет MacRumors.

Оригинальный iPhone SE‌ был представлен в марте 2016 года, а продавался он до сентября 2018-го. Соответственно, прошло пять лет с момента, когда он последний раз был доступен для продажи, что делает его пригодным для обозначения устаревшим.

Для таких устройств не гарантируется ремонт от производителя или авторизованными поставщиками услуг. Однако Apple может починить гаджет, если запчасти доступны.

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В общей сложности существует три поколения ‌iPhone SE‌, последнее было представлено в марте 2022 года. В свою очередь iPhone SE‌ 4, как писало MacRumors, потенциально может выйти в 2025 году.

iPhone SE: характеристики

Первый iPhone SE оснащен дисплеем Retina с диагональю 4 дюйма и разрешением 1136×640 пикселей.

Смартфон работает на чипе A9 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ основной памяти.

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Разрешение тыловой камеры составляет 12,2 МП, фронтальной — 1,2 МП.

SE — это бюджетная линейка iPhone. В США цена на первое такое устройство начиналась от 400 долларов.

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