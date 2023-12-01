Apple назвала лучшие приложения в App Store в 2023 году — Finance.ua
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Apple назвала лучшие приложения в App Store в 2023 году

Фондовый рынок
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Компания назвала 14 лидеров в разных категориях игр и приложений. Главным приложением года признано AllTrails, а игрой — Honkai: Star Rail.
«Приятно видеть, как разработчики продолжают создавать невероятные программы и игры, меняющие мир вокруг нас», — сказал Тим Кук, генеральный директор Apple.
  • Приложение года для iPhone: AllTrails
  • Приложение года для iPad: Prêt-à-Makeup
  • Приложение года для Mac: Photomator
  • Приложение года для Apple TV: MUBI
  • Приложение года для Apple Watch: SmartGym
  • Игра года для iPhone: Honkai: Star Rail
  • Игра года для iPad: Lost in Play
  • Игра года для Mac: Lies of P
  • Игра года в Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure

Лучшее культурное влияние

В эту категорию попали лучшие игры и приложения за способность стимулировать положительные изменения. Победители этого года «поощряли пользователей учиться и расти в инклюзивном и доступном пространстве, вносить свой вклад в более устойчивое будущее, заниматься самоанализом и улучшать связь между поколениями».
  1. Pok Pok (цифровая песочница, позволяющая играть и исследовать мир)
  2. Proloquo (создает вспомогательные и альтернативные коммуникационные инструменты (AAC), которые помогают миру общаться по-новому)
  3. Too Good To Go (позволяет пользователям минимизировать пищевые отходы, соединяя их с ресторанами и магазинами, у которых имеется избыток непроданных продуктов по доступной цене)
  4. Unpacking (миксует между собой медитативные головоломки)
  5. Finding Hannah (красочная игра о взрослении с поиском предметов, наполненная инклюзивными и проницательными историями, раскрывающая силу исцеления и самопознания)
Главным трендом года Apple назвала ИИ. Именно искусственный интеллект интегрируют в приложения в этом году чаще всего. И хотя он часто используется в базовом виде, пользователи могут оценить его полномочия.
По материалам:
iLenta
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