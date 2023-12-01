Apple назвала лучшие приложения в App Store в 2023 году — Finance.ua

Apple назвала лучшие приложения в App Store в 2023 году
Компания назвала 14 лидеров в разных категориях игр и приложений. Главным приложением года признано AllTrails, а игрой — Honkai: Star Rail.
«Приятно видеть, как разработчики продолжают создавать невероятные программы и игры, меняющие мир вокруг нас», — сказал Тим Кук, генеральный директор Apple.
- Приложение года для iPhone: AllTrails
- Приложение года для iPad: Prêt-à-Makeup
- Приложение года для Mac: Photomator
- Приложение года для Apple TV: MUBI
- Приложение года для Apple Watch: SmartGym
- Игра года для iPhone: Honkai: Star Rail
- Игра года для iPad: Lost in Play
- Игра года для Mac: Lies of P
- Игра года в Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure
Лучшее культурное влияние
В эту категорию попали лучшие игры и приложения за способность стимулировать положительные изменения. Победители этого года «поощряли пользователей учиться и расти в инклюзивном и доступном пространстве, вносить свой вклад в более устойчивое будущее, заниматься самоанализом и улучшать связь между поколениями».
- Pok Pok (цифровая песочница, позволяющая играть и исследовать мир)
- Proloquo (создает вспомогательные и альтернативные коммуникационные инструменты (AAC), которые помогают миру общаться по-новому)
- Too Good To Go (позволяет пользователям минимизировать пищевые отходы, соединяя их с ресторанами и магазинами, у которых имеется избыток непроданных продуктов по доступной цене)
- Unpacking (миксует между собой медитативные головоломки)
- Finding Hannah (красочная игра о взрослении с поиском предметов, наполненная инклюзивными и проницательными историями, раскрывающая силу исцеления и самопознания)
Главным трендом года Apple назвала ИИ. Именно искусственный интеллект интегрируют в приложения в этом году чаще всего. И хотя он часто используется в базовом виде, пользователи могут оценить его полномочия.
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