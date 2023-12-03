Какими качествами нужно обладать, чтобы работать в Apple — гайд Тима Кука — Finance.ua
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Какими качествами нужно обладать, чтобы работать в Apple — гайд Тима Кука

Личные финансы
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Какими качествами нужно обладать, чтобы работать в Apple — гайд Тима Кука
Какими качествами нужно обладать, чтобы работать в Apple — гайд Тима Кука
Как рассказал генеральный директор Apple Тим Кук, чтобы стать сотрудником Apple, не обязательно иметь высшее образование или уметь программировать. Главное быть креативным и командным игроком.
Об этом пишет Business Insider.
Он заявил, что в компанию нанимают людей «из всех слоев общества», включая тех, кто имеет или не имеет высшее образование. Он также перечислил некоторые другие черты, которые помогают добиться успеха в компании.
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«Я думаю, что одна из характеристик, которую я ищу в людях, — это сотрудничество», — сказал Кук.
Он добавил, что также ищет сотрудников, которые интересны и не боятся задавать вопросы. Важно, чтобы человек был командным игроком и был креативным.
Он сказал, что хотя он считает, что кодирование является важным жизненным навыком даже вне работы, Apple нанимала и людей, которые не умеют кодировать или кодируют редко.
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В Business Insider также напомнили о своем исследовании 2016 года, тогда сотрудники Apple рассказывали, что процесс подачи заявки очень строгий, некоторые кандидаты сообщали о 13 собеседованиях. Также было описано, что Apple очень защищает свои будущие продукты, следит за мусорными баками, использует кодовые названия новых продуктов и закрывает окна черными шторами.
Он также отметил, что важно нанимать людей с разными взглядами. Кук сказал, что Apple хочет «умных людей, которые имеют свою точку зрения и хотят обсуждать эту точку зрения… Людей, которые хотят улучшить ситуацию».
В 2015 году Кук в одном из интервью рассказывал, что ему нужны сотрудники страстные, идеалистичные и не принимающие «нет» как ответ. Он также говорил, что важно, чтобы его сотрудники хотели изменить мир.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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