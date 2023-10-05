Гендиректор Apple Тим Кук получил $41 млн от крупнейших продаж акций с 2021 года — Finance.ua

Гендиректор Apple Тим Кук получил $41 млн от крупнейших продаж акций с 2021 года Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

Гендиректор Apple Тим Кук получил $41 млн от крупнейших продаж акций с 2021 года

Генеральный директор компании Apple Inc. Тим Кук продал акции на сумму около $41 млн после уплаты налогов, совершив свою крупнейшую сделку за более чем два года.

Об этом пишет Bloomberg.

Куку принадлежит около 3,28 млн акций производителя iPhone.

Кук продал 511 000 акций согласно отчету, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США во вторник. По данным, собранным Bloomberg, у него все еще имеется около 3,28 млн акций компании, где он проработал более двух десятилетий.

Другие руководители Apple также раскрыли информацию о продаже акций, в том числе старшие вице-президенты Дейдре О’Брайен и Кэтрин Адамс, которые продали акций на $11,3 млн каждая.

Последняя крупная продажа акций Кука состоялась в августе 2021 года, когда он продал акции Apple на сумму свыше $750 млн после 10-летнего пребывания в должности генерального директора. По данным Bloomberg, после удержания налогов он заработал около $355 млн.

В начале года Apple более чем на 40% сократила пакет заработной платы Тима Кука в 2023 году по просьбе самого генерального директора после критики со стороны акционеров. Доля акций, предоставленных Куку в его пакете заработной платы в 2023 году, связана с результатами деятельности Apple, составила 75% от его общего вознаграждения акционерным капиталом по сравнению с 50% годом ранее, поскольку некоторые акционеры хотели, чтобы стимулы Кука были более тесно связаны с будущим ростом.

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