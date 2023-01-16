Гендиректору Apple Тиму Куку сократят выплаты на 40%, до $49 млн в год — Finance.ua

Гендиректору Apple Тиму Куку сократят выплаты на 40%, до $49 млн в год Сегодня 07:25 — Мир

Гендиректору Apple Тиму Куку сократят выплаты на 40%, до $49 млн в год

Совокупный доход генерального директора Apple Тима Кука в 2023 году уменьшится до $49 млн, говорится в заявлении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Кук сам запросил изменение после голосования акционеров относительно его пакета заработной платы. Компания также сократила количество ограниченных акций, которые получит Кук, если выйдет на пенсию до 2026 года.

Сколько зарабатывал Кук, и почему зарплату «урезали»

В 2022 году Тим Кук заработал чуть меньше $83 млн на акциях, $12 млн в качестве поощрения и $3 заработной платы. Он также получил льготы, включая взносы в пенсионный план, безопасность, личные авиаперелеты и более $46 000 для отпуска.

Компенсационный комитет Apple заявил, что внес изменение в ответ на прошлое голосование по оплате, во время которого 64% ​​акционеров одобрили выплаты Куку (в 2020 году их одобрили 95% акционеров).

При этом правление Apple высоко оценило работу Кука и заявило, что оно уверено в долгосрочных стратегических решениях генерального директора.

Выплаты руководству в последнее время испытывают все большее давление со стороны институциональных акционеров. Служба поддержки институциональных акционеров рекомендовала акционерам Apple проголосовать против пакета оплаты труда Кука на прошлогоднем ежегодном собрании.

Компенсационный комитет, состоящий из Арта Левинсона, Эла Гора и Андреа Юнга, заявил, что связался с институциональными акционерами, чтобы оценить, как они относятся к зарплате Кука.

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«Основываясь на этих важных разговорах, мы внесли изменения в размер и структуру компенсации Тима в 2023 году. Учитывая сравнительный размер, размах и производительность Apple, комитет по компенсациям также намерен разместить ежегодное целевое вознаграждение господина Кука между 80-м и 90-м проценталями по отношению к нашей основной группе конкурентов на предстоящие годы», — говорится в сообщении комитета.

Количество фактических акций Apple, получаемых Куком, зависит от показателей компании по сравнению с общим индексом пакета акций S&P 500. Акции Apple обычно показывают себя достаточно хорошо, поэтому ее глава обычно получает максимальную сумму. По данным Apple, с тех пор как Кук вступил в должность генерального директора в 2011 году, доходность акций Apple составила 1212% против 290% в S&P 500.

Помимо снижения количества, 75% акций, переданных Куку, будут привязаны к доходности акций Apple в 2023 году — не 50%, как это было раньше.

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