Маск попал в рейтинг худших руководителей технологических компаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск попал в рейтинг худших руководителей технологических компаний

Фондовый рынок
11
Маск попал в рейтинг худших руководителей технологических компаний
Маск попал в рейтинг худших руководителей технологических компаний
Издание The Guardian опубликовало рейтинг худших технологических боссов 2022 года. В список вошли Марк Цукерберг, Джефф Безос, Параг Агравал, Сэм Бенкман-Фрид, Элизабет Холмс. Конечно, список был бы неполным без Илона Маска.
Владелец SpaceX и Tesla провел насыщенный год, наполненный конфликтами, скандалами, технологическими разработками, дискуссиями о криптовалюте и, конечно, покупкой Twitter. Как отмечает The Guardian, «самый богатый человек в мире неоднократно демонстрировал, что не понимает связи между словами, поступками и последствиями».
После завершения соглашения о приобретении Twitter Маск сразу внес радикальные изменения в компанию — уволил СЕО, вывел совет директоров и сократил почти 75% работников компании. Далее предприниматель предложил взимать с пользователей плату за премиум-подписку Twirrer Blue. Как результат, почти сразу злоумышленники запустили несколько фишинговых кампаний, направленных на верифицированных пользователей. Позднее Маск объявил, что платформа удалит все устаревшие «синие галочки» верификации и в дальнейшем соцсеть предложит «золотую галочку» для корпораций, а для государственных и дипломатических учреждений — «серую». Кроме того, база аккаунтов Twitter будет очищена от 1,5 млрд «мертвых» профилей.

Читайте также: Илон Маск и Twitter: непростая история

В то же время оскорбленные уволенные работники Twitter подали коллективный иск против Маска, а оставшиеся подверглись жестким изменениям в корпоративной политике компании.
Также миллиардер предупредил сотрудников, что в следующем году Twitter может иметь дефицит средств более чем в $1 млрд, а значит — стать неплатежеспособным. Именно поэтому предприниматель настроен сохранить рекламодателей, а даже готов продавать им персональные данные пользователей.
Последним крупным скандалом в эпопее «Twitter-Илон Маск» стали угрозы от ЕС. Бизнесмена пригласили дать показания в Европейском парламенте из-за его бурной деятельности на платформе и даже пригрозили заблокировать соцсеть на территории еврозоны. Жест был совершён после последних резонансных поступков миллиардера — баном журналистов и изменением пользовательской политики платформы.
«Twitter играет ключевую роль в демократической жизни Европейского Союза и предоставляет возможности для гражданского дискурса, — отметила президент законодательного органа ЕС Роберта Мецолла. — Платформа не должна невольно становиться катализатором ненависти и дезинформации».
Интересно, что Маск пока никак не отреагировал на приглашение европейских высших чиновников. Сейчас миллионер занят тем, что увольняет хакеров-стажеров и внедряет новый функционал в Twitter.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.