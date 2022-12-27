Маск попал в рейтинг худших руководителей технологических компаний — Finance.ua

Маск попал в рейтинг худших руководителей технологических компаний Сегодня 09:46 — Фондовый рынок

Маск попал в рейтинг худших руководителей технологических компаний

Издание The Guardian опубликовало рейтинг худших технологических боссов 2022 года. В список вошли Марк Цукерберг, Джефф Безос, Параг Агравал, Сэм Бенкман-Фрид, Элизабет Холмс. Конечно, список был бы неполным без Илона Маска.

Владелец SpaceX и Tesla провел насыщенный год, наполненный конфликтами, скандалами, технологическими разработками, дискуссиями о криптовалюте и, конечно, покупкой Twitter. Как отмечает The Guardian, «самый богатый человек в мире неоднократно демонстрировал, что не понимает связи между словами, поступками и последствиями».

После завершения соглашения о приобретении Twitter Маск сразу внес радикальные изменения в компанию — уволил СЕО, вывел совет директоров и сократил почти 75% работников компании. Далее предприниматель предложил взимать с пользователей плату за премиум-подписку Twirrer Blue. Как результат, почти сразу злоумышленники запустили несколько фишинговых кампаний, направленных на верифицированных пользователей. Позднее Маск объявил, что платформа удалит все устаревшие «синие галочки» верификации и в дальнейшем соцсеть предложит «золотую галочку» для корпораций, а для государственных и дипломатических учреждений — «серую». Кроме того, база аккаунтов Twitter будет очищена от 1,5 млрд «мертвых» профилей.

В то же время оскорбленные уволенные работники Twitter подали коллективный иск против Маска, а оставшиеся подверглись жестким изменениям в корпоративной политике компании.

Также миллиардер предупредил сотрудников, что в следующем году Twitter может иметь дефицит средств более чем в $1 млрд, а значит — стать неплатежеспособным. Именно поэтому предприниматель настроен сохранить рекламодателей, а даже готов продавать им персональные данные пользователей.

Последним крупным скандалом в эпопее «Twitter-Илон Маск» стали угрозы от ЕС. Бизнесмена пригласили дать показания в Европейском парламенте из-за его бурной деятельности на платформе и даже пригрозили заблокировать соцсеть на территории еврозоны. Жест был совершён после последних резонансных поступков миллиардера — баном журналистов и изменением пользовательской политики платформы.

«Twitter играет ключевую роль в демократической жизни Европейского Союза и предоставляет возможности для гражданского дискурса, — отметила президент законодательного органа ЕС Роберта Мецолла. — Платформа не должна невольно становиться катализатором ненависти и дезинформации».

Интересно, что Маск пока никак не отреагировал на приглашение европейских высших чиновников. Сейчас миллионер занят тем, что увольняет хакеров-стажеров и внедряет новый функционал в Twitter.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.