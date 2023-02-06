Тим Кук считает, что клиенты готовы платить больше за iPhone: что это значит — Finance.ua

Тим Кук считает, что клиенты готовы платить больше за iPhone: что это значит Сегодня 18:43 — Технологии&Авто

Тим Кук считает, что клиенты готовы платить больше за iPhone: что это значит

СЕО Apple Тим Кук считает, что пользователи готовы платить больше за топовые модели iPhone. Похоже, нас могут ждать еще более дорогие версии смартфона компании, пишет Bloomberg.

Что произошло

На днях Тим Кук общался с инвесторами Apple. В ходе беседы, помимо прочего, поднимался вопрос роста стоимости iPhone и его влияния на продажи. Топовая модель смартфона Apple стоила $1150 в 2017 году (iPhone X с 256 Гб), а сейчас — $1600 (iPhone 14 Pro Max с 1 ТВ). Кук заверил, что повышение цен не проблема.

«Я думаю, люди готовы заплатить больше, чтобы получить лучшее из того, что могут себе позволить в этой категории», — сказал Кук.

Также он отметил, что iPhone стал неотъемлемой частью жизни людей.

Почему это интересно

Подобная риторика может сигнализировать о том, что Apple может выпустить более дорогие модели своего смартфона. Кук не сказал, ожидает ли он дальнейшего роста цен. Однако привел аргументы в пользу того, что, возможно, есть смысл выпускать более высококлассные iPhone. Особенно если они получат новые функции.

Что будет дальше

iPhone 15 должен выйти в конце года. Ожидается, что Apple еще больше разделит разные версии продукта по материалам, процессорам и камерам. Планы Apple увеличить разницу между Pro и Pro Max спровоцировали предположение, что компания создаст новый топовый бренд — Ultra. Apple уже использовала это название для своих спортивных смартчасов высокого класса и топовой версии процессора M1.

Однако вместо того чтобы переименовать линейку Pro Max в Ultra, компания может просто добавить еще одну топовую версию iPhone.

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