Apple разрешила запускать полные версии Chrome и Firefox на iOS — Finance.ua

Apple разрешила запускать полные версии Chrome и Firefox на iOS 29.01.2024, 01:16 — Технологии&Авто

Apple разрешила запускать полные версии Chrome и Firefox на iOS

Apple разрешила запускать полные версии браузеров Chrome и Firefox на iOS.

Впрочем, обновление работает сейчас только на бета-версии iOS 17.4, а воспользоваться им могут только пользователи из 27 стран ЕС с марта 2024 года. Apple вносит изменения, чтобы соответствовать закону ЕС о цифровых рынках.

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Это впервые, когда компания позволяет работать в своей мобильной операционной системе альтернативным браузерам. Ранее использовали только обозреватели Apple Safari и другие браузеры на базе WebKit. Из-за использования WebKit многие функции и расширения в других браузерах не были доступны.

К примеру, Google Chrome работает на механизме под названием Chronium. На таком же механизме работает Opera. Firefox от Mozilla работает на базе собственного «двигателя» Gecko, объясняет издание The Verge. Теперь каждый разработчик должен будет получить от Apple разрешение для смены движителя браузеров.

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Изменения также коснутся App Store и бесконтактных расчетов. К примеру, пользователи iOS в ЕС можно будет выбрать стороннюю программу для бесконтактных платежей.

В Apple говорят, что альтернативные механизмы браузеров от WebKit могут «отрицательно повлиять на взаимодействие с пользователем, производительность системы и время автономной работы». Поэтому будут спрашивать разрешение пользователя, прежде чем разработчик будет отслеживать его данные. Также пользователей будут информировать, когда приложение, которое они загружают вне App Store, использует альтернативную обработку платежей.

The Village Україна По материалам:

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