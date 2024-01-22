Apple откроет бесконтактную оплату на своих устройствах через сторонние сервисы — Finance.ua
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Apple откроет бесконтактную оплату на своих устройствах через сторонние сервисы

Финтех и Карты
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Apple откроет бесконтактную оплату на своих устройствах через сторонние сервисы
Apple откроет бесконтактную оплату на своих устройствах через сторонние сервисы
Apple предложила открыть на территории ЕС свою технологию NFC для сторонних разработчиков. Владельцам iPhone теперь не придется использовать непременно Apple Pay или Apple Wallet.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что компания взяла на себя такое обязательство в рамках почти двухлетнего расследования Европейской комиссии, которая обвиняла Apple в монополии из-за запрета конкурентам создавать аналоги Apple Pay для iPhone.
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Чтобы решить эту проблему, Apple обязалась открыть эти системы для сторонних разработчиков для их собственных программ, которые будут работать независимо от Apple.
Так, технологии бесконтактной оплаты, реализуемые в iPhone и Apple Watch, которые ранее были закрыты от сторонних игроков рынка и были эксклюзивом для собственного ПО компании — Apple Pay и Wallet — теперь могут стать общедоступными в ЕС.
«Мы обязались предоставить сторонним разработчикам в Европейской экономической зоне возможность, которая позволит их пользователям осуществлять бесконтактные платежи через NFC в своих приложениях для iOS в обход Apple Pay и Apple Wallet» — заявил представитель Apple.
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Он добавил, что это позволит потребителям выбрать, хотят ли они платить с помощью собственного сервиса Apple или другой программы с поддержкой NFC через свой банк.
Если Apple не выполнит взятые на себя обязательства, компания может быть наказана штрафом в размере до 10% от ее годового оборота по всему миру.
Сообщается, что соглашение будет действовать в течение 10 лет.
По материалам:
Діло
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