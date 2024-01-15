Необанк Apple стал одним из крупнейших банков-претендентов в мире — Finance.ua

Необанк Apple стал одним из крупнейших банков-претендентов в мире Сегодня 02:31 — Фондовый рынок

Необанк Apple стал одним из крупнейших банков-претендентов в мире

Компания Apple сообщила, что с момента основания ее высокодоходного банковского счета в апреле на нем уже скопилось 10 миллиардов долларов. Это говорит о том, что теперь компания управляет одним из самых больших необанков в мире.

Напомним, Apple в середине апреля запустила сберегательный счет Apple Card на базе Goldman Sachs с поразительной годовой процентной доходностью 4,15%, более чем в 10 раз превышающей средний показатель по стране.

Эксперты во время запуска прогнозировали, что продукт Apple Savings станет хитом просто потому, что удобство Apple, качество обслуживания клиентов и доверие к бренду не имеют равных.

В результате Apple становится владельцем одного из крупнейших банков-претендентов в мире.

Для сравнения:

Monzo была основана в 2015 году и сейчас имеет депозиты клиентов на сумму около 6 миллиардов долларов.

Starling Bank была основана в 2014 году и сейчас имеет депозиты на сумму более 10 миллиардов долларов.

Nubank, крупнейший банк-претендент в мире, был основан еще в 2013 году и накопил более 16 миллиардов долларов на депозитах клиентов.

Apple недавно начала свой проект, но он уже принес результаты. Что еще важнее, являясь единственным игроком, контролирующим как аппаратную, так и программную часть своей экосистемы, а также имея более 1,5 миллиарда пользователей iPhone и более 2 миллиардов активных устройств, Apple имеет непревзойденные рычаги влияния.

Кейс создания Apple своего финансового продукта прекрасно иллюстрирует, насколько тщательно компания реализует свое долгосрочное видение: технологический гигант шаг за шагом строит финансовую империю Apple, которая собирается разрушить пространство финансовых услуг в том виде, как мы его знаем.

Другими словами, Apple строит JPMorgan 2.0. Именно поэтому в своем письме акционерам генеральный директор JPM Джейми Даймон назвал Apple по имени одним из их крупнейших конкурентов.

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