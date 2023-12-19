На Apple, Visa и Mastercard подали в суд из-за Apple Pay — Finance.ua
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На Apple, Visa и Mastercard подали в суд из-за Apple Pay

Фондовый рынок
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На Apple, Visa и Mastercard подали в суд из-за Apple Pay
На Apple, Visa и Mastercard подали в суд из-за Apple Pay
На Apple, Visa и Mastercard подали групповой иск в суд из-за Apple Pay. Компании обвиняют в незаконных сделках, ограничивающих возможности конкуренции.
Об этом пишет Mezha со ссылкой на Reuters.
Розничный продавец напитков Mirage Wine & Spirits обвиняет Visa и Mastercard в том, что транзакции через Apple Pay приводят к тому, что компании платят больше комиссионных.
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Согласно иску, Apple заключила соглашение с Visa и Mastercard, в котором отказалась от намерений конкурировать с ними. В обмен на это банковские компании платили часть комиссии за транзакции по покупкам, сделанным потребителями в их сетях с помощью сервиса Apple Mobile Wallet.
В иске также говорится о том, что Visa и Mastercard платили Apple «очень большую и постоянную взятку наличными», которую оценивают в сотни миллионов долларов в год.
Ранее на Apple уже подавали в суд за подавление конкуренции из-за того, что компания запрещает использовать сторонние мобильные кошельки на iPhone.
По материалам:
mezha.media
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