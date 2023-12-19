На Apple, Visa и Mastercard подали в суд из-за Apple Pay — Finance.ua

На Apple, Visa и Mastercard подали в суд из-за Apple Pay Сегодня 04:34 — Фондовый рынок

На Apple, Visa и Mastercard подали в суд из-за Apple Pay

На Apple, Visa и Mastercard подали групповой иск в суд из-за Apple Pay. Компании обвиняют в незаконных сделках, ограничивающих возможности конкуренции.

Об этом пишет Mezha со ссылкой на Reuters.

Розничный продавец напитков Mirage Wine & Spirits обвиняет Visa и Mastercard в том, что транзакции через Apple Pay приводят к тому, что компании платят больше комиссионных.

Читайте также Apple вводит новый режим безопасности для iPhone

Согласно иску, Apple заключила соглашение с Visa и Mastercard, в котором отказалась от намерений конкурировать с ними. В обмен на это банковские компании платили часть комиссии за транзакции по покупкам, сделанным потребителями в их сетях с помощью сервиса Apple Mobile Wallet.

В иске также говорится о том, что Visa и Mastercard платили Apple «очень большую и постоянную взятку наличными», которую оценивают в сотни миллионов долларов в год.

Ранее на Apple уже подавали в суд за подавление конкуренции из-за того, что компания запрещает использовать сторонние мобильные кошельки на iPhone.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.