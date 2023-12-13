Apple вводит новый режим безопасности для iPhone — Finance.ua

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Apple вводит новый режим безопасности для iPhone

Технологии&Авто
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Apple вводит новый режим безопасности для iPhone
Apple вводит новый режим безопасности для iPhone
Американская компания Apple введет новый режим безопасности для iPhone, что усложнит использование пароля злоумышленниками.
Об этом сообщает CNBC.
Функция «Защита украденного устройства» создает второй уровень безопасности, что затрудняет использование пароля злоумышленниками, когда телефон пользователя не находится дома или на его работе.
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Отмечается, что если iPhone находится в месте, обычно не ассоциируемом с его владельцем, и функция «Защита украденного устройства» будет включена, то устройство потребует пройти распознавание лица FaceID дополнительно к вводу пароля, чтобы пользователи могли выполнять конфиденциальные действия, например просматривать сохраненные пароли.
Кроме того, злоумышленник не сможет сменить пароль в Apple ID пользователя или удалить FaceID без обязательной часовой паузы. Затем снова придется проходить проверку через распознавание лица.
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Пока функция доступна в бета-версии нового программного обеспечения iOS 17.3. Однако ожидается, что в ближайшие недели другие пользователи iPhone также получат доступ к этой функции.
По материалам:
Укрінформ
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