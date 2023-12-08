Apple разрабатывает новые iPad и обновляет MacBook на фоне падения продаж — Bloomberg — Finance.ua
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Apple разрабатывает новые iPad и обновляет MacBook на фоне падения продаж — Bloomberg

Технологии&Авто
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Apple разрабатывает новые iPad и обновляет MacBook на фоне падения продаж — Bloomberg
Apple разрабатывает новые iPad и обновляет MacBook на фоне падения продаж — Bloomberg
Apple Inc. готовит несколько новых моделей и обновлений к началу следующего года, чтобы остановить спад продаж Mac и iPad. Гарнитура Vision Pro, большие iPhone и новые AirPods также появятся в 2024 году.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам источников, эти планы включают в себя обновление iPad Air, iPad Pro и MacBook Air. Новый iPad Air будет впервые доступен в двух размерах, а модель Pro получит OLED-экраны. Тем временем MacBook Air будет оснащен более быстрым процессором M3.
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На Mac и iPad приходится 15% совокупного дохода Apple, и они значительно пострадали от снижения потребительских расходов на технологии.
Спад продаж iPad также усугубляется отсутствием новых моделей. Фактически, 2023 год станет первым годом в истории продукта, когда не было выпущено ни одной новой версии.
В прошлом году выпущены новые версии Mac, но этот рынок переживает более масштабный спад продаж компьютеров после бума расходов во время пандемии. Продажи Mac упали на 34% в прошлом квартале — до $7,61 млрд, а выручка от iPad упала на 10% - до $6,44 млрд.
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Apple рассчитывает на то, что новые модели помогут оживить спрос на следующий год. Ожидается, что iPad и аксессуары будут выпущены примерно в конце марта вместе с iPadOS 17.4. Компьютеры Mac разрабатываются вместе с macOS 14.3. Это обновление программного обеспечения, скорее всего, будет выпущено в период с января по февраль, но оборудование может поступить не ранее марта.
iPad Air, планшет среднего класса компании, сейчас оборудован 10,9-дюймовым экраном. К релизу следующего года компания прибавит версию размером около 12,9 дюйма, что соответствует размеру самого крупного на данный момент iPad Pro. Компания готовит четыре модели под кодовыми названиями J507, J508, J537 и J538, которые будут предлагать версии обоих размеров.
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Компания планирует четыре новые модели iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 с размерами экрана примерно 11 и 13 дюймов.
По материалам:
Forbes.ua
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