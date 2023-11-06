Продажи Apple падают четвертый квартал подряд: на чем больше всего зарабатывает компания — Finance.ua

Продажи Apple падают четвертый квартал подряд: на чем больше всего зарабатывает компания 06.11.2023, 00:10 — Технологии&Авто

Продажи Apple падают четвертый квартал подряд: на чем больше всего зарабатывает компания

Общие продажи Apple падают четвертый квартал подряд — в частности, в бизнесах, касающихся iPad и Mac. В то же время линейка iPhone чувствует себя неплохо и демонстрирует рост продаж на 2% по сравнению с прошлым годом (этот период включал около недели продаж iPhone 15).

«Если сравнивать продажи iPhone 15 с iPhone 14 за соответствующий период в прошлом году — то новая модель демонстрирует лучшие результаты», — говорит гендиректор Apple Тим Кук, добавляя, что устройства Pro и Pro Max оба сейчас ограничены в предложении из-за высокого спроса.

Продажи Mac оказались ниже ожиданий Уолл-стрит, упав почти на 34% за год. В прошлом месяце Apple представила ноутбуки MacBook Pro и настольный ПК iMac, и хотя продажи новых устройств не включены в квартал, компания сигнализировала, что продукты в дальнейшем могут снова повысить продажи благодаря новым чипам M 3 .

«Я думаю, что Mac будет иметь гораздо лучший квартал в декабре. У нас есть M 3 , есть новые продукты, и у нас нет феномена сравнения по годам», — сказал Кук, имея в виду чрезвычайно сильный рынок Mac в 2022 году.

Кук добавил, что общий рынок персональных компьютеров сейчас «сложный».

Доход от iPad снизился, упав на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и в этом году Apple не анонсировала новые продукты к праздничному сезону. Подразделение Apple с носимыми устройствами, включая AirPods и Apple Watch, также сократилось год к году, упав более чем на 3%.

Между тем сфера услуг компании отличилась и выросла на 16% по сравнению с годом назад. Кук сказал, что компоненты бизнеса, включая продажи в App Store, рекламу (и то самое соглашение с Google ), iCloud, платежные услуги и Apple Music, показали хорошие результаты в квартале и достигли внутреннего рекорда Apple, что свидетельствует о постоянном росте.

«Каждая основная служба установила рекорд», — сказал Кук.

Вот несколько показателей из отчета Apple по сравнению с прогнозами:

Доход: $89,5 млрд против $89,28 млрд ожидаемых.

Доход от iPhone: $43,81 млрд против ожидаемых $43,81 млрд.

Доход Mac: $7,61 млрд против ожидаемых $8,63 млрд.

Доход от iPad: $6,44 млрд против ожидаемых $6,07 млрд.

Доход от носимых устройств: $9,32 млрд против ожидаемых $9,43 млрд.

Доход от услуг: $22,31 млрд против $21,35 млрд ожидаемых.

Чистая прибыль компании составила $22,96 млрд, или $1,46 на акцию, против $20,72 млрд, или $1,29 на акцию, за соответствующий период в прошлом году. Объем продаж технического гиганта за весь финансовый год составил $383,29 миллиарда, что примерно на 3% меньше, чем в прошлом году.

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Бизнес Apple в Большом Китае, ее третьем по величине рынке, находится под пристальным вниманием, поскольку инвесторы озабочены ростом конкуренции со стороны Huawei. Тамошнее правительство также наложило запрет на американские технологии для некоторых должностных лиц на рабочих местах. Продажи в стране почти не изменялись в течение года — Apple сообщила о заработке в $15,08 миллиарда из региона, включающего Гонконг и Тайвань.

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