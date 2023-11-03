Apple будет производить iPhone 17 в Индии — Finance.ua

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Apple будет производить iPhone 17 в Индии

Технологии&Авто
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Apple будет производить iPhone 17 в Индии
Apple будет производить iPhone 17 в Индии
Производство iPhone 17 начнется в Индии во второй половине 2025 года. Это станет первым случаем, когда изначальную сборку нового iPhone реализуют за пределами Китая.
Об этом сообщил аналитик Apple Минг-Чи Куо.
Решение Apple собирать стандартный iPhone 17 в Индии обусловлено «меньшей сложностью» дизайна, что уменьшает риски для компании. Apple производит старые модели iPhone и другие устройства в Индии уже несколько лет: так техногигант пытается сократить объемы производства в Китае.
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Компания постепенно передает больше обязанностей индийским фабрикам и приступила к производству iPhone 14 в стране вскоре после запуска смартфона в сентябре 2022 года.
Производить в Индии iPhone 15 начали еще раньше: индийские фабрики собирали базовую модель iPhone 15 еще до презентации, хотя первоначальный сбор до сих пор происходил в Китае.
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Apple сотрудничает в Индии с Foxconn, Pegatron и Tata. Foxconn отвечает за 75−80% сборки устройств. Foxconn инвестировал более $500 млн в развитие своих производственных возможностей в Индии.
По данным Куо, сейчас 12−14% iPhone производят в Индии, и эта доля вырастет до 20−25% к 2024 году.
В 2023 году Apple открыла свои первые розничные магазины в Мумбаи, хотя iPhone были доступны в Индии по онлайн-заказам с 2020 года.
По материалам:
Speka
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