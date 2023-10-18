Apple готовит систему, которая будет обновлять даже нераспакованные iPhone в магазинах — Finance.ua

Apple готовит систему, которая будет обновлять даже нераспакованные iPhone в магазинах 18.10.2023, 00:28 — Технологии&Авто

Apple готовит систему, которая будет обновлять даже нераспакованные iPhone в магазинах

Компания Apple собирается запустить технологию, которая сможет обновлять операционную систему даже в iPhone, хранящихся в коробках в магазинах. Так, пользователям не придется начинать свою работу с новым смартфоном по установке обязательных обновлений.

Об этом пишет Bloomberg.

При покупке нового iPhone в розничном магазине Apple устройство иногда поставляется с устаревшим программным обеспечением. Например, первые модели iPhone 15 с завода поставлялись с iOS 17, но к моменту, когда телефоны стали доступными для покупки, уже была доступна iOS 17.0.1.

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Покупать новый iPhone без последней версии программного обеспечения — не лучший вариант, особенно если в нем есть какие-то громкие баги. Но эта ситуация скоро изменится — Apple планирует новую систему для своих розничных магазинов, которая будет обновлять программное обеспечение на iPhone перед продажей.

Компания разработала запатентованное устройство, похожее на планшет, на который сотрудник магазина может поставить коробки с айфонами. Эта система способна удаленно включить iPhone, обновить его программное обеспечение, а затем снова выключить без необходимости открывать упаковку телефона.

Ожидается, что Apple начнет внедрять эту технологию в своих магазинах до конца года.

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