Apple рассказала, что делать с выгоревшим экраном iPhone 15 Pro — Finance.ua

Apple рассказала, что делать с выгоревшим экраном iPhone 15 Pro 15.10.2023, 01:00 — Фондовый рынок

Apple рассказала, что делать с выгоревшим экраном iPhone 15 Pro

В компании заявили, что владельцы с проблемными экранами могут обратиться в официальный сервисный центр, где смартфон отправят на проверку. Если в ходе тестов выяснится, что это аппаратная проблема, устройство заменят или отправят на ремонт.

Также Apple не исключает, что иногда остаточное изображение дисплея может быть вызвано ошибкой системы. В таком случае пользователям не остается только ждать выхода новой прошивки.

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itechua По материалам:

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