Apple рассказала, что делать с выгоревшим экраном iPhone 15 Pro — Finance.ua
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Apple рассказала, что делать с выгоревшим экраном iPhone 15 Pro

Фондовый рынок
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Apple рассказала, что делать с выгоревшим экраном iPhone 15 Pro
Apple рассказала, что делать с выгоревшим экраном iPhone 15 Pro
В компании заявили, что владельцы с проблемными экранами могут обратиться в официальный сервисный центр, где смартфон отправят на проверку. Если в ходе тестов выяснится, что это аппаратная проблема, устройство заменят или отправят на ремонт.
Также Apple не исключает, что иногда остаточное изображение дисплея может быть вызвано ошибкой системы. В таком случае пользователям не остается только ждать выхода новой прошивки.
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По материалам:
itechua
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