Себестоимость iPhone 15 Pro Max достигла $558 — на 12% выше iPhone 14 Pro Max — Finance.ua
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Себестоимость iPhone 15 Pro Max достигла $558 — на 12% выше iPhone 14 Pro Max

Технологии&Авто
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Себестоимость iPhone 15 Pro Max достигла $558 — на 12% выше iPhone 14 Pro Max
Себестоимость iPhone 15 Pro Max достигла $558 — на 12% выше iPhone 14 Pro Max
Себестоимость производства iPhone 15 Pro Max составляет $558, что на 12% больше, чем у прошлогоднего iPhone 14 Pro Max. Это делает iPhone 15 Pro Max самым дорогим в производстве смартфоном Apple за всю историю компании.
Об этом сообщает Wccftech.
Однако эта цифра не включает другие расходы, такие как маркетинг, исследования и разработка, логистика и т. д. Поэтому реальная доходность Apple от продажи каждого iPhone 15 Pro Max значительно меньше, чем можно было бы ожидать.
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Розничная цена iPhone 15 Pro Max составляет $1200 за версию с 256 ГБ памяти. Это означает, что себестоимость его компонентов составляет около 47% от розничной цены. Для сравнения, себестоимость компонентов iPhone 14 Pro Max составила около 42% от розничной цены.
В общем, себестоимость смартфонов семейства iPhone 15 на 8−16% выше, чем у прошлогодних моделей.
Самая маленькая разница по сравнению с моделью прошлого года отмечается у модели iPhone 15 Pro. Себестоимость производства этой модели составляет $523, что примерно на 8% дороже, чем у iPhone 14 Pro.
По материалам:
speka.media
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