Apple признала наличие у «титановых» iPhone 15 существенного недостатка (фото) — Finance.ua

Apple признала наличие у «титановых» iPhone 15 существенного недостатка (фото) Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

За две недели с момента дебюта на рынке линейки iPhone 15 пользователи успели столкнуться с перегревом устройств, вздутием АКБ и выгоранием дисплея. Наличие проблемы выгорания экрана было признано Apple только после того, как она стала массовой.

Для OLED-дисплеев выгорание пикселей является естественным процессом. Это происходит при длительном отображении на экране статического изображения. Как правило, пиксели выгорают спустя несколько лет эксплуатации мобильного устройства. В случае с новыми айфонами это произошло через две недели.

Купертинская компания признала выгорание экрана гарантийным случаем. Таким образом владельцы смартфонов с этим дефектом могут обменять их на новые в сервисных центрах. С момента приобретения устройства должно пройти не более двух недель. При этом факт брака должен быть подтвержден во время экспертизы.

В Apple утверждают, что выгорание экрана является следствием системной ошибки. В ближайшее время корпорация представит апдейт, после установки которого с экрана исчезнут все артефакты.

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prostomob По материалам:

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