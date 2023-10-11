Apple признала наличие у «титановых» iPhone 15 существенного недостатка (фото) — Finance.ua

Apple признала наличие у «титановых» iPhone 15 существенного недостатка (фото)
За две недели с момента дебюта на рынке линейки iPhone 15 пользователи успели столкнуться с перегревом устройств, вздутием АКБ и выгоранием дисплея. Наличие проблемы выгорания экрана было признано Apple только после того, как она стала массовой.
Для OLED-дисплеев выгорание пикселей является естественным процессом. Это происходит при длительном отображении на экране статического изображения. Как правило, пиксели выгорают спустя несколько лет эксплуатации мобильного устройства. В случае с новыми айфонами это произошло через две недели.
Купертинская компания признала выгорание экрана гарантийным случаем. Таким образом владельцы смартфонов с этим дефектом могут обменять их на новые в сервисных центрах. С момента приобретения устройства должно пройти не более двух недель. При этом факт брака должен быть подтвержден во время экспертизы.
В Apple утверждают, что выгорание экрана является следствием системной ошибки. В ближайшее время корпорация представит апдейт, после установки которого с экрана исчезнут все артефакты.
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