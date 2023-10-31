Apple представила новые MacBook Pro и 24-дюймовый iMac (фото) — Finance.ua

Apple представила новые MacBook Pro и 24-дюймовый iMac (фото) Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

Apple представила новые MacBook Pro и 24-дюймовый iMac (фото)

Apple в рамках мероприятия Scary Fast официально представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro, а также 24-дюймовый компьютер-моноблок iMac.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые устройства совмещают семейство процессоров M 3 . Это первый в мире чип для персональных компьютеров, созданный по 3-нанометровой технологии. Новый графический процессор поддерживает технологию «Динамическое кэширование».

Процессоры поддерживают до 128 Гб памяти, а также лучше оптимизированы для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением. Кроме выросших мощности и скорости работы, чипы обеспечивают и более эффективное энергопотребление.

Новые MacBook Pro

Базовой моделью нового семейства ноутбуков стал 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M 3 . В свою очередь, линейка 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro доступна с флагманским чипом M 3 Max. Все модели ноутбуков оснащены дисплеем Liquid Retina XDR с увеличенной на 20% яркостью, камерой FaceTime 1080p и встроенными шестью динамиками.

Новые чипы позволили на 40−60% ускорить работу с изображениями, видео и другими задачами по сравнению с ноутбуками на M 1 и M 1 Pro, а производительность моделей на M 3 Max выросла в 2,5 раза по сравнению с прежними устройствами на M 1 Max. Заявлено, что новые процессоры позволили увеличить время автономной работы на 11 часов без подзарядки, отдельные версии MacBook Pro смогут работать до 22 часов.

Цена

Новые MacBook Pro выйдут на рынок в серебристом и сером цветах, а для MacBook Pro с M 3 Pro и M 3 Max доступен новый черный цвет. Продажа ноутбуков начнется 7 ноября. Стоимость 14-дюймового компьютера начинается с отметки 1,6 тысячи долларов за базовую версию, а 16-дюймовый ноутбук обойдется как минимум 2,5 тысячи долларов.

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