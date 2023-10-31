Apple представила новые MacBook Pro и 24-дюймовый iMac (фото) — Finance.ua

Apple представила новые MacBook Pro и 24-дюймовый iMac (фото)
Apple в рамках мероприятия Scary Fast официально представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro, а также 24-дюймовый компьютер-моноблок iMac.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новые устройства совмещают семейство процессоров M3. Это первый в мире чип для персональных компьютеров, созданный по 3-нанометровой технологии. Новый графический процессор поддерживает технологию «Динамическое кэширование».
Процессоры поддерживают до 128 Гб памяти, а также лучше оптимизированы для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением. Кроме выросших мощности и скорости работы, чипы обеспечивают и более эффективное энергопотребление.
Новые MacBook Pro
Базовой моделью нового семейства ноутбуков стал 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M3. В свою очередь, линейка 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro доступна с флагманским чипом M3 Max. Все модели ноутбуков оснащены дисплеем Liquid Retina XDR с увеличенной на 20% яркостью, камерой FaceTime 1080p и встроенными шестью динамиками.
Новые чипы позволили на 40−60% ускорить работу с изображениями, видео и другими задачами по сравнению с ноутбуками на M1 и M1 Pro, а производительность моделей на M3 Max выросла в 2,5 раза по сравнению с прежними устройствами на M1 Max. Заявлено, что новые процессоры позволили увеличить время автономной работы на 11 часов без подзарядки, отдельные версии MacBook Pro смогут работать до 22 часов.
Цена
Новые MacBook Pro выйдут на рынок в серебристом и сером цветах, а для MacBook Pro с M3 Pro и M3 Max доступен новый черный цвет. Продажа ноутбуков начнется 7 ноября. Стоимость 14-дюймового компьютера начинается с отметки 1,6 тысячи долларов за базовую версию, а 16-дюймовый ноутбук обойдется как минимум 2,5 тысячи долларов.
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