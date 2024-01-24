Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone и iPad — Finance.ua

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Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone и iPad

Технологии&Авто
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Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone и iPad
Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone и iPad
Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone (iOS 17.3) и iPad (iPadOS 17.3).
Об этом сообщает GSM Arena.
В новом обновлении iOS появилась новая функция «Защита украденного устройства» (Stolen Device Protection).
Эта функция обеспечивает дополнительный уровень безопасности, чтобы предотвратить доступ воров к важным аккаунтам, если кто-то украдет устройство и получит пароль.
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Как отмечается, чтобы получить доступ к сохраненным паролям, требуется использование функции «Защита украденного устройства», Face ID или Touch ID, тогда как изменение конфиденциальных настроек, например пароля Apple ID или пароля устройства, защищено задержкой безопасности.
Владельцу устройства придется подождать час, а затем нужно пройти дополнительную биометрическую аутентификацию (Face ID или Touch ID).
Кроме того, в обновлении есть новые виды обоев, а Apple Music позволяет вам вместе с друзьями работать над списками воспроизведения.
По материалам:
Укрінформ
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