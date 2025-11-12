Эксперты назвали новые автомобили, которые владельцы продают уже через год
Специалисты американского агентства iSeeCars составили рейтинг новых автомобилей, которые владельцы продают в течение первого года после приобретения.
iSeeCars проанализировала более 18,5 миллионов новых автомобилей, проданных в 2023—2024 годах, чтобы определить, какие из них были перепроданы как подержанные в течение первого года.
Анализ показал, что средний процент перепродаж новых автомобилей в течение первого года составляет 3,6%, тогда как процент перепродаж моделей из приведенного перечня в 4, а то и в 8 раз выше.
«На то, почему новый автомобиль так быстро перепродается, может повлиять несколько факторов. Недовольство владельцев является очевидной причиной, но финансовые трудности и даже манипуляции с учетом продаж у дилеров также могут привести к увеличению этого показателя, поскольку некоторые розничные торговцы регистрируют демонстрационные автомобили как проданные, чтобы увеличить показатели продаж для своих магазинов и производителя», — говорит исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
Рейтинг автомобилей, которые продаются уже через год после покупки
На первом месте разместился Land Rover Discovery Sport, поскольку 29,8% этих автомобилей находятся на вторичном рынке всего спустя 12 месяцев после покупки в автосалоне.
На втором месте — Porsche Macan с процентом перепродаж 22.2.
За ним следуют Mercedes-Benz GLB, CLA и GLA.
В список также попали Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-Class, Land Rover Discovery, BMW 5-Series и Jaguar F-Pace.
«Каждая модель в первой десятке рейтинга новых автомобилей, которые, скорее всего, будут перепроданы, является роскошным автомобилем. Это свидетельствует о том, что покупатели роскошных автомобилей не проводят достаточно исследований перед покупкой…», — отмечают специалисты.
Ранее Finance.ua сообщал, что покупка автомобиля после аварии может быть как финансово выгодной, так и рискованной сделкой. Важно знать, на что обращать внимание при выборе такой машины, а также как правильно оценить будущие затраты на ремонт и уровень безопасности. Подробно об этом рассказали здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Volkswagen показала электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода 700 км (фото)
Создатель интернета считает, что ИИ полностью захватит сеть уже через несколько лет
Эксперты назвали новые автомобили, которые владельцы продают уже через год
Genesis готовит свой первый полноразмерный электрокроссовер GV90
Эксперт спрогнозировал цены на дизельное топливо в ближайшее время
10 автопроизводителей, продавших больше всего машин в 2025 году