Эксперты назвали новые автомобили, которые владельцы продают уже через год

Специалисты американского агентства iSeeCars составили рейтинг новых автомобилей, которые владельцы продают в течение первого года после приобретения.

iSeeCars проанализировала более 18,5 миллионов новых автомобилей, проданных в 2023—2024 годах, чтобы определить, какие из них были перепроданы как подержанные в течение первого года.

Анализ показал, что средний процент перепродаж новых автомобилей в течение первого года составляет 3,6%, тогда как процент перепродаж моделей из приведенного перечня в 4, а то и в 8 раз выше.

«На то, почему новый автомобиль так быстро перепродается, может повлиять несколько факторов. Недовольство владельцев является очевидной причиной, но финансовые трудности и даже манипуляции с учетом продаж у дилеров также могут привести к увеличению этого показателя, поскольку некоторые розничные торговцы регистрируют демонстрационные автомобили как проданные, чтобы увеличить показатели продаж для своих магазинов и производителя», — говорит исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Рейтинг автомобилей, которые продаются уже через год после покупки

На первом месте разместился Land Rover Discovery Sport, поскольку 29,8% этих автомобилей находятся на вторичном рынке всего спустя 12 месяцев после покупки в автосалоне.

На втором месте — Porsche Macan с процентом перепродаж 22.2.

За ним следуют Mercedes-Benz GLB, CLA и GLA.

В список также попали Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-Class, Land Rover Discovery, BMW 5-Series и Jaguar F-Pace.

«Каждая модель в первой десятке рейтинга новых автомобилей, которые, скорее всего, будут перепроданы, является роскошным автомобилем. Это свидетельствует о том, что покупатели роскошных автомобилей не проводят достаточно исследований перед покупкой…», — отмечают специалисты.

