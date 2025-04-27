Эксперты назвали лучшие смартфоны в 2025 году (фото) — Finance.ua

Эксперты назвали лучшие смартфоны в 2025 году (фото) Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

Эксперты назвали лучшие смартфоны в 2025 году (фото)

Рынок смартфонов буквально переполнен всевозможными моделями под любой бюджет и запросы.

Редакторы портала TechRadar рассказали о лучших девайсах 2025 года в категории «топ за свои деньги».

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У авторов получился небольшой список из пяти телефонов. В виде рейтинга он представлен только условно. На самом деле, каждое место — это отдельная категория или даже номинация.

Лучший недорогой iPhone — iPhone 14

Проверенный недорогой смартфон с качественным OLED-экраном, продолжительным временем автономной работы и высокой производительностью благодаря чипсету A15 Bionic. Он будет точно получать обновления iOS еще пару лет, если не дольше.

Среди недостатков — у более дешевых конкурентов экраны со 120 Гц и устаревший разъем Lightning.

Лучший недорогой Android — Pixel 8a

Настоящая находка для любителей поснимать и тех, кто гонится за продвинутыми ИИ-функциями.

Впрочем, самое главное, что «Пиксель» предлагает за свои деньги — 7 лет поддержки обновлениями. Это значит, что даже в 2030 году он не утратит своей актуальности.

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В минусы ему записали среднее время автономной работы, а по производительности отстает от конкурентов в этом списке.

Лучший недорогой телефон по времени автономной работы — OnePlus 13R

Аккумулятора 6000 мАч хватает на целый день активного пользования, в то время как другие смартфоны «умирают» по истечении 12−14 часов. При этом вы также получаете функциональные камеры, отличный дисплей и мощный чипсет.

Среди недостатков специалисты отметили низкий рейтинг влагозащиты и короткую поддержку (по сравнению с Apple и Samsung).

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Лучший недорогой Samsung — Galaxy A35

Телефон поразил экспертов своим экраном, производительностью и первоклассными функциями One UI, в том числе на базе ИИ. И все это менее чем за 400 долларов.

Но это тоже цена за посредственные камеры и одну из самых медленных зарядок в сегменте.

Лучшая альтернатива Google и Samsung — Nothing Phone 3a Pro

Благодаря фирменной прозрачной задней панели и функциональной светодиодной подсветке Glyph этот смартфон бросает вызов скучным дизайнам, встречающимся на рынке недорогих Android. С другими характеристиками у него тоже все хорошо.

Среди недостатков специалисты отметили не самый быстрый процессор и камеры, уступающие топовым конкурентам в сегменте.

УНІАН По материалам:

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