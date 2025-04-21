Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов — Finance.ua

Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Мировой рынок смартфонов продолжил рост в первом квартале 2025 года. На этот раз компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.
Об этом говорится в отчете Counterpoint Research.
Продажа смартфонов выросла на 3% в годовом исчислении за квартал, что обусловлено ростом на развивающихся рынках и увеличением спроса в Китае.
В отчете говорится, что нестабильная макроэкономическая ситуация может привести к тому, что потребители отложат покупку мобильных телефонов, что нарушит цепочку поставки и увеличит торговые риски, что может оказать негативное влияние на рынок.
Аналитики ожидают, что рынок смартфонов в этом году сократится из-за экономической неопределенности и пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.
«По нашим текущим оценкам, объявление о тарифах не привело к значительному росту спроса из-за неопределенности вокруг тарифов и политики. Поскольку тарифы были объявлены в апреле, они не повлияли на спрос на iPhone в первом квартале 2025 года», — заявил Анкит Малхотра, старший аналитик Counterpoint Research.
- Samsung занял второе место с долей рынка в 18%.
- Xiaomi — третье с долей 14%.
- Vivo — четвертое с долей 8%.
- OPPO — пятое с долей тоже 8%.
- На все остальные модели приходится 33% рынка смартфонов.
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