Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов — Finance.ua

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Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов

Технологии&Авто
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Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Мировой рынок смартфонов продолжил рост в первом квартале 2025 года. На этот раз компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.
Об этом говорится в отчете Counterpoint Research.
Продажа смартфонов выросла на 3% в годовом исчислении за квартал, что обусловлено ростом на развивающихся рынках и увеличением спроса в Китае.
В отчете говорится, что нестабильная макроэкономическая ситуация может привести к тому, что потребители отложат покупку мобильных телефонов, что нарушит цепочку поставки и увеличит торговые риски, что может оказать негативное влияние на рынок.
Аналитики ожидают, что рынок смартфонов в этом году сократится из-за экономической неопределенности и пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.
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«По нашим текущим оценкам, объявление о тарифах не привело к значительному росту спроса из-за неопределенности вокруг тарифов и политики. Поскольку тарифы были объявлены в апреле, они не повлияли на спрос на iPhone в первом квартале 2025 года», — заявил Анкит Малхотра, старший аналитик Counterpoint Research.
  • Samsung занял второе место с долей рынка в 18%.
  • Xiaomi — третье с долей 14%.
  • Vivo — четвертое с долей 8%.
  • OPPO — пятое с долей тоже 8%.
  • На все остальные модели приходится 33% рынка смартфонов.
По материалам:
Діло
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