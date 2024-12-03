Эксперты назвали 4 самых дорогих механических проблемы в авто — Finance.ua

Эксперты назвали 4 самых дорогих механических проблемы в авто Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

Эксперты назвали 4 самых дорогих механических проблемы в авто

Покупка подержанного автомобиля может сэкономить деньги. Ведь если вы не покупаете новый автомобиль, то избегаете более высокой цены только что сделанного автомобиля, дилерских наценок и других сборов, взимаемых с продаж.

Но подержанные автомобили имеют свою историю, и многие из них имеют механические проблемы, которые также обходятся дорого.

Об этом говорится в статье GOBankingRates , который связался с несколькими автомобильными экспертами, чтобы выяснить, какие четыре самых дорогих механических проблем наблюдаются у подержанных автомобилей.

4. Проблемы передачи

Проблемы с коробкой передач распространены в автомобилях с большим пробегом, например, в подержанных автомобилях, и могут стоить от 300 до 2000 долларов США, по словам Диджа Карса, директора Trackershop, поставщика GPS-трекеров и решений безопасности транспортных средств.

«Цена меняется и может быть даже выше в зависимости от марки и модели автомобиля», — объяснил Карс. «Коробки передач имеют много движущихся частей, которые со временем сильно изнашиваются, и такие вещи, как отсутствие регулярного технического обслуживания, еще больше способствуют выходу из строя подержанных автомобилей».

3. Замена каталитического нейтрализатора

Замена каталитического нейтрализатора является дорогостоящей проблемой для подержанных автомобилей, часто стоит от 1500 до 2500 долларов США по опыту Томера Рудермана, основателя и владельца Car Keys Ottawa.

«Хотя технически возможно ездить без каталитического нейтрализатора, я бы не советовал этого, поскольку это может навредить вашему автомобилю, повлиять на его производительность, и это плохо для окружающей среды», — пояснил Рудерман. «Если вы рассматриваете подержанный автомобиль, убедитесь, что каталитический нейтрализатор цел и в хорошем состоянии».

2. Ремонт подвески

Детали подвески автомобиля имеют тенденцию выдерживать массу нагрузок со временем. Подержанные автомобили с большим пробегом, которые ездили по неровным дорогам в течение большей части своего функционального срока, часто сталкиваются с этой проблемой.

«Каждая выбоина и неровность будут изнашивать вашу подвеску, пока она не перестанет работать и потребует замены», — добавил Карс. «Если нужно заменить один или два компонента, это может стоить всего 100 долларов. Но средняя стоимость замены системы подвески может составить около 2000 долларов».

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1. Неисправность двигателя

По словам Тима Родифера, технического директора компании, стоимость устранения неисправности двигателя может колебаться от 4000 до 7500 долларов США или больше, в зависимости от марки и модели транспортного средства и от того, устанавливаете ли вы подержанный двигатель или восстановленный.

«По моему опыту, люди обычно не избавляются от исправного автомобиля, если в нем нет основной проблемы, — сказал Родифер. — Я могу сказать вам, что большинство проблем с двигателем в подержанных автомобилях часто возникают из-за небрежного технического обслуживания, например, пропуска замены масла или пропуска замены воздушных и топливных фильтров. Очевидно, что эти ошибки могут привести к некоторым очень дорогим и часто неожиданным механическим проблемам».

Справка Finance.ua:

В октябре украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом.

По сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации таких авто упали на 23%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

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