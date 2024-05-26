Эксперты Binance Research спрогнозировали, какой суммы достигнет разблокировка токенов к 2030 году — Finance.ua

Эксперты Binance Research спрогнозировали, какой суммы достигнет разблокировка токенов к 2030 году 26.05.2024, 00:08 — Криптовалюта

Эксперты Binance Research спрогнозировали, какой суммы достигнет разблокировка токенов к 2030 году

Эксперты Binance Research прогнозируют, что за 6 лет разблокировка токенов может достигнуть 155 миллиардов долларов.

Об этом пишет coinphony.com.

Специалисты заметили, что рынок криптовалюты недавно наблюдал за тенденцией запуска токенов с высокой полностью разбавленной оценкой (FDV), но с низким начальным объемом обращения.

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Отмечается, что данная структура часто обусловлена ​​финансированием венчурного капитала (VC) и оптимистичными настроениями рынка.

По мнению специалистов, это может привести к неустойчивому повышению цены после генерации токенов (TGE). Также есть риск ощутимого давления на продажу после разблокирования токенов.

При этом, согласно отчету Binance Research, сводные данные Token Unlocks и CoinMarketCap свидетельствуют о том, что между 2024 и 2030 годами будут разблокированы токены на сумму свыше 155 миллиардов долларов.

Эксперты предполагают, что эта разблокировка может оказать ощутимое давление на стоимость цифровых активов, если не будет увеличен спрос.

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Токены, запущенные в этом году, имеют самое низкое соотношение рыночной капитализации (MC) к FDV за последние годы. Это, как отметили эксперты, свидетельствует о распространенности низких объемов обращения на момент запуска.

В то же время, соотношение MC/FDV для токенов, запущенных в 2024 году, составляет всего 12,3%. Это, в частности, говорит о том, что в будущем разблокируют немалое количество цифровых активов.

Эксперты обращают внимание на то, что с 2017 года в криптпроекты было инвестировано более 91 миллиарда долларов. Это привело к повышению стоимости токенов еще до запуска общественного рынка.

При этом в первом квартале 2024 года активность заключения криптовалютных сделок выросла на 52,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это говорит о том, что инвесторы готовы финансировать проекты, имеющие повышенные оценки.

Однако эксперты обращают внимание на то, что капитализация криптовалютного рынка также выросла на 61%.

Таким образом, проекты смогли больше привлекать крупный капитал с меньшим развитием. Это может привести к долгосрочным рискам.

Эксперты объяснили, что многие новые токены имеют FDV, сравнимые с установившимися токенами уровня 1 или DeFi, несмотря на отсутствие подобной тяги для пользователей и присутствия на рынке.

«Токеномика, несомненно, является одним из важнейших аспектов для инвесторов и проектных команд. Каждое дизайнерское решение имеет свои преимущества и недостатки. В то время как запуск токенов с низким начальным предложением в обращении может привести к повышению начальной цены, постоянное разблокирование и эмиссия токенов создает давление на продажи, что негативно влияет на долгосрочную производительность.», — отметили в Binance Research.

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Отмечается, что тенденция запуска токенов с низкими float и высокими FDV приводит к серьезным проблемам устойчивого роста.

По мнению специалистов, те проекты, которые поддерживаются венчурным капиталом, должны сосредотачиваться на справедливом распределении предложения и реалистичных оценках для содействия более здоровой рыночной среде.

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