НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Мемные криптовалюты готовятся к ралли — GameStop вырос на 2000% Сегодня 09:10 — Криптовалюта

Мемные криптовалюты готовятся к ралли — GameStop вырос на 2000%

Токен GME совершил невероятный скачок в цене — 1400% всего за один день. Почему так произошло и что это значит?

Мемкоин появился на рынке в конце января и связан с популярным ритейлером видеоигр GameStop. Компания в 2021 году привлекла внимание трейдеров к своим акциям после публикаций о ней известного инвестора Кейта Гилла. Аккаунт Гилла молчал более двух лет. Но в понедельник в нем появилась публикация с изображением геймера с контроллером в руках. Сообщество восприняло это как возможное возвращение Кейта в криптовалютную торговлю. Новость подкинула цену токена GME до небес, и сейчас он торгуется по $0,1 725. Похоже, мемные монеты ждет очередное ралли.

Ралли мемных криптовалют начинается — какие монеты стоит рассмотреть инвестору?

Успех мемкоинов сильно определяет их популярность в социальных сетях. История с токеном GME только подтверждает это. Кейту Гиллу удалось вызвать ажиотаж вокруг акций GameStop в 2021 году и повторить его с токеном GME в начале этой недели. Другой популярный мем Dogecoin в мае 2021 вырос на 1555% благодаря поддержке главы Tesla Илона Маска. Спрос на мемкоины сильно увеличился с конца февраля. Мемные монеты отличаются низкой стоимостью, простотой покупки и использования и способностью быстро генерировать прибыль. Максимально выгодными станут вложения в токены, которые проходят предварительные продажи. Делимся с вами несколькими перспективными монетами, за которыми следят крупные игроки криптовалютного рынка:

Dogeverse

Sealana

Dogeverse

Dogeverse — первый мультицепочечный мемкоин. Токен объединяет сразу шесть блокчейнов. Это блокчейны Ethereum, Avalanche, Solana, BNB Smart Chain, Polygon и Base. Dogeverse станет самой быстрой монетой мемом. Прибавьте к этому поддержку Илона Маска, которой заручились все токены семейства DOGE, и получите мемкоин с потенциалом к значительному росту.

Токен все еще доступен на пресейле, который уже привлек более 13 млн долларов ранних инвестиций. Сейчас стоимость мемкоина составляет всего $0,31. И это последний шанс купить Dogeverse с минимальными затратами. Кроме того, проект поддерживает механизм стейкинга, которым можно воспользоваться сразу после покупки токенов.

Sealana

Sealana — мемная криптовалюта с поддержкой мультичейна. Сейчас она доступна на трех популярных блокчейнах — Solana, Ethereum и BNB. Мемкоин создан на базе блокчейна Solana, который в последнее время составляет значительную конкуренцию Ethereum. Что только добавляет токену $SEAL популярности у сообщества. У новой монеты мема есть все шансы повторить успех Slothan. Этот мемкоин собрал более 15 млн долларов на пресейле и многократно вырос после выхода в листинг.

И пока пресейл Sealana продолжается, у инвесторов есть возможность купить его по максимально низкой стоимости в размере $0,022. На сегодняшний день сборы проекта составили более $965 000.

Заключение

Инвесторы продолжают искать новые проекты для быстрого и многократного возврата вложений. Выбор многих трейдеров падает на монеты мемы, что увеличивает популярность этих токенов и шансы самых перспективных из них на значительный рост после выхода на биржи. А предварительные продажи — отличная возможность минимизировать первоначальные инвестиции и купить токены по низкой цене.

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