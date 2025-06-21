Эксперт заявил, что бюджетные продукты в Украине подорожали быстрее, чем дорогие — Finance.ua

Эксперт заявил, что бюджетные продукты в Украине подорожали быстрее, чем дорогие Сегодня 18:23 — Казна и Политика

Эксперт заявил, что бюджетные продукты в Украине подорожали быстрее, чем дорогие

Продукты питания в Украине в 2025 году все больше сравниваются по цене с товарами в мире. Украинцы тратят на еду из своих бюджетов гораздо больше, чем европейцы.

В эфире Украинского радио эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин объяснил , как сформировалась такая ситуация.

Почему продукты в Украине дорожают

По словам эксперта, НБУ подтверждает все более приближающиеся к показателям в мире рост цен. Даже 5−6 лет назад некоторые позиции в продуктовой корзине украинцев были дороже по сравнению с Польшей.

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Прежде всего на это влияет налог на добавленную стоимость — в размере 20%, в то время как в Европе — 4−5%.

Государство снижает цены на продукты питания для своих граждан, устанавливая более низкий налог на добавленную стоимость на продовольственные товары, чем на промышленные.

«Во-вторых, 70% дохода европейского фермера составляют дотации. Когда есть дотации, продукт становится дешевле. Государство, дотируя реализацию продукции, доплачивает населению, чтобы продукция была дешевле», — сказал Пендзин.

Сколько тратят на еду украинцы и европейцы

Эксперт сообщил, что украинская семья тратит на еду примерно 40% семейного бюджета, по сравнению с 12%-18% с европейской. Это связано с более низким уровнем доходов и высокими ценами на продукты.

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«По данным исследования в начале года 46% украинцев подтвердили, что начали искать дешевые продукты низкого качества, чтобы свести концы с концами», — подчеркнул Пендзин.

По его словам, снижение доходов населения приводит к тому, что условный средний класс, который никогда не экономил на продуктах, активно начинает искать более дешевый сегмент.

Поэтому образовался двойной спрос на бюджетные товары — среди малообеспеченных и среднего класса. Это привело к тому, что дешевые продукты растут в цене быстрее дорогих, несмотря на общее подорожание на 20%.

Напомним, один из самых распространенных способов украинцев сэкономить — покупать товары со скидкой. В частности, 75% потребителей постоянно покупают продукцию по сниженной цене и готовы сменить привычные магазины ради более выгодной цены.

Дзеркало Тижня По материалам:

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