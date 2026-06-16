0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина установила рекорд по экспорту мяса птицы: кто крупнейшие покупатели

Казна и Политика
20
Украина в мае отправила на экспорт 43 635 тонн мяса птицы, что на 7% превзошло результат апреля 2026 года в 40,7 тыс. тонн.
Майский показатель стал рекордным месячным показателем экспорта за последние 5 лет, сообщает Союз птицеводов Украины.
Выручка от экспорта в мае выросла сильнее его объемов. В денежном исчислении экспорт увеличился на 10,7% и составил 93,6 млн долларов. Это напрямую связано с увеличением средней экспортной цены реализации мяса птицы до 2,15 доллара за килограмм из-за изменения ассортимента продукции.
В целом же за первые 5 месяцев 2026 года Украина отправила за границу 207,1 тыс. тонн мяса птицы, что на 6,1% превышает прошлогодний показатель за 5 месяцев. Однако выручка от экспорта сократилась на 4,3% - до 437,1 млн. долларов.
Крупнейшими покупателями мяса птицы из Украины в первые месяцы года стали Нидерланды (17,9%), Великобритания (11,8%), Словакия (10,2%) и ОАЭ (6,9%).
Суммарно в страны ЕС отправили 34,9% от зарубежных поставок, или 69,7 тыс.тонн. Европа платит за украинскую продукцию более высокую цену — это 44,8% экспорта мяса птицы в денежном выражении. Экспорт готовых продуктов из мяса птицы за подотчетный период составил 7,2 тыс. тонн на общую сумму 24,4 млн долларов.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems