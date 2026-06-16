Украина установила рекорд по экспорту мяса птицы: кто крупнейшие покупатели Сегодня 20:46 — Казна и Политика

Украина в мае отправила на экспорт 43 635 тонн мяса птицы, что на 7% превзошло результат апреля 2026 года в 40,7 тыс. тонн.

Майский показатель стал рекордным месячным показателем экспорта за последние 5 лет, сообщает Союз птицеводов Украины.

Выручка от экспорта в мае выросла сильнее его объемов. В денежном исчислении экспорт увеличился на 10,7% и составил 93,6 млн долларов. Это напрямую связано с увеличением средней экспортной цены реализации мяса птицы до 2,15 доллара за килограмм из-за изменения ассортимента продукции.

В целом же за первые 5 месяцев 2026 года Украина отправила за границу 207,1 тыс. тонн мяса птицы, что на 6,1% превышает прошлогодний показатель за 5 месяцев. Однако выручка от экспорта сократилась на 4,3% - до 437,1 млн. долларов.

Крупнейшими покупателями мяса птицы из Украины в первые месяцы года стали Нидерланды (17,9%), Великобритания (11,8%), Словакия (10,2%) и ОАЭ (6,9%).

Суммарно в страны ЕС отправили 34,9% от зарубежных поставок, или 69,7 тыс.тонн. Европа платит за украинскую продукцию более высокую цену — это 44,8% экспорта мяса птицы в денежном выражении. Экспорт готовых продуктов из мяса птицы за подотчетный период составил 7,2 тыс. тонн на общую сумму 24,4 млн долларов.

УНІАН По материалам:

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