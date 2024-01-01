Эксперт рассказал, на каких специалистов возрастет спрос после войны — Finance.ua

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Эксперт рассказал, на каких специалистов возрастет спрос после войны

Личные финансы
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Эксперт рассказал, на каких специалистов возрастет спрос после войны
Эксперт рассказал, на каких специалистов возрастет спрос после войны
После победы на фронте встанет вопрос восстановления страны, поэтому увеличится спрос на высококвалифицированных специалистов строительной отрасли, а также специалистов, связанных с реабилитацией ветеранов.
Такое мнение в интервью Укринформу высказал директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий.
«Очевидно, что после победы на фронте встанет вопрос восстановления страны и восстановления уничтоженной врагом инфраструктуры. Нужны будут высококвалифицированные специалисты строительной отрасли. Увеличится спрос как на квалифицированных каменщиков, монтажников, токарей, слесарей, электрогазосварщиков, проектировщиков, архитекторов, энергетиков, так и производителей строительных материалов и конструкций», — сказал Новицкий.
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Он отметил, что потребуются и специалисты в сфере логистики: водители, менеджеры. В цене будут также работники коммунальной сферы.
Кроме того, по его словам, необходимо учитывать еще один фактор: с войны вернется большое количество людей, которым придется сменить военную форму на гражданскую одежду.
«Им нужна психологическая адаптация, медицинская, профессиональная и трудовая реабилитация. Это дело психологов, психотерапевтов, врачей, реабилитологов. Увеличится спрос на обучение и, как следствие, на специалистов в сфере образования», — отметил директор КГЦЗ.
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Также он проинформировал, что нужны будут военные, правоохранители, работники ІТ-сферы.
Новицкий добавил, что большим спросом на рынке труда города, как и до полномасштабного вторжения, будут пользоваться работники сферы торговли и услуг.

Справка Finance.ua:

  • по данным OLX Работа, на украинском рынке труда самой востребованной профессией сейчас является продавец. Количество объявлений о работе составляет 11 706, уровень медианной заработной платы — 13 500 грн/мес;
  • с начала 2023 года количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости увеличилось в полтора раза — до 8 тысяч. Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости составляет 14 тыс. гривен;
  • по данным Work.ua, после бума вакансий в октябре количество предложений работы в ноябре уменьшилось. Размер средней заработной платы вырос до 18 500 грн.
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По материалам:
Укрінформ
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