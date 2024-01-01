Эксперт рассказал, на каких специалистов возрастет спрос после войны — Finance.ua

Эксперт рассказал, на каких специалистов возрастет спрос после войны Сегодня 10:09 — Личные финансы

Эксперт рассказал, на каких специалистов возрастет спрос после войны

После победы на фронте встанет вопрос восстановления страны, поэтому увеличится спрос на высококвалифицированных специалистов строительной отрасли, а также специалистов, связанных с реабилитацией ветеранов.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий.

«Очевидно, что после победы на фронте встанет вопрос восстановления страны и восстановления уничтоженной врагом инфраструктуры. Нужны будут высококвалифицированные специалисты строительной отрасли. Увеличится спрос как на квалифицированных каменщиков, монтажников, токарей, слесарей, электрогазосварщиков, проектировщиков, архитекторов, энергетиков, так и производителей строительных материалов и конструкций», — сказал Новицкий.

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Он отметил, что потребуются и специалисты в сфере логистики: водители, менеджеры. В цене будут также работники коммунальной сферы.

Кроме того, по его словам, необходимо учитывать еще один фактор: с войны вернется большое количество людей, которым придется сменить военную форму на гражданскую одежду.

«Им нужна психологическая адаптация, медицинская, профессиональная и трудовая реабилитация. Это дело психологов, психотерапевтов, врачей, реабилитологов. Увеличится спрос на обучение и, как следствие, на специалистов в сфере образования», — отметил директор КГЦЗ.

Также он проинформировал, что нужны будут военные, правоохранители, работники ІТ-сферы.

Новицкий добавил, что большим спросом на рынке труда города, как и до полномасштабного вторжения, будут пользоваться работники сферы торговли и услуг.

Справка Finance.ua:

по данным OLX Работа, на украинском рынке труда самой востребованной профессией сейчас является продавец. Количество объявлений о работе составляет 11 706, уровень медианной заработной платы — 13 500 грн/мес;

с начала 2023 года количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости увеличилось в полтора раза — до 8 тысяч. Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости составляет 14 тыс. гривен;

по данным Work.ua, после бума вакансий в октябре количество предложений работы в ноябре уменьшилось. Размер средней заработной платы вырос до 18 500 грн.

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Укрінформ По материалам:

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