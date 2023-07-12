Будет повышен спрос: за кем из украинцев «охотятся» работодатели после войны — Finance.ua

Будет повышен спрос: за кем из украинцев «охотятся» работодатели после войны Сегодня 08:01 — Личные финансы

Будет повышен спрос: за кем из украинцев «охотятся» работодатели после войны

Из-за полномасштабной войны в Украине в 2022 году зафиксировали рекордный уровень безработицы. По данным Национального банка, без работы осталось почти 3,2 миллиона граждан. Уже сейчас ситуация на рынке труда постепенно налаживается. Однако страна нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах, поэтому Кабмин решил увеличить госзаказ на их подготовку в учебных заведениях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Речь идет о подготовке таких специалистов как:

медики;

реабилитологи;

социальные работники

Отмечается, что увеличить госзаказ правительство может уже в этом году, поскольку люди с такими профессиями нужны Украине уже сейчас.

«Глава правительства дал задачу всем ответственным министерствам проработать возможность увеличения госзаказа, в частности, на медиков, реабилитологов и соцработников уже с этого учебного года», — говорится в сообщении.

В то же время в Кабинете Министров уверены, что восстановление Украины станет «самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны». Поэтому на некоторые профессии будет очень высокий спрос. Это касается:

саперов;

строителей.

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По ходу второго полугодия 2023 года спрос на работников будет только повышаться. Но проблема в том, как считает операционный директор компании GRC Наталья Слинько, что предложение кадров, которые смогли бы закрыть имеющиеся вакантные места со стороны работодателей, не возрастет. Сейчас в Украине наблюдается структурная безработица: есть целые группы невостребованных профессий, и в то же время есть отрасли, где есть дефицит опытных специалистов, поскольку они, скорее всего, уехали из Украины из-за войны.

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Фокус По материалам:

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