Эксперт рассказал, как «разогнать» экономику Украины — Finance.ua

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Эксперт рассказал, как «разогнать» экономику Украины

Казна и Политика
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Эксперт рассказал, как «разогнать» экономику Украины
Эксперт рассказал, как «разогнать» экономику Украины
В 2023 и 2024 годах показатели экономического восстановления в Украине были лучше, потому что был «отскок» после 2022 года, когда украинский ВВП упал сразу на 29,1%.
Промышленное производство в Украине достигло «потолка» и экономическое восстановление на низкой сравнительной базе 2022 года завершилось.
Об этом говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пишет Униан.
«Действительно, есть замедление экономики. И оно ощутимо — в частности в промышленности. У нас большая инфляция», — отметил эксперт.
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«Особенно положительно повлияло тогда на экономику открытие „морского коридора“. Это дало толчок промышленности к восстановлению. Но сейчас мы достигли „потолка“ восстановления», — Шевчишин.
Что может изменить состояние экономики
Сейчас подтолкнуть экономику вверх могут только новые заказы — в том числе и в оборонно-промышленном комплексе.
Эксперт считает, что ВПК уже стал «драйвером» украинской промышленности и наиболее прибыльной среди ее отраслей, но риски безопасности сдерживают приток новых инвесторов.
«Учитывая риски безопасности, сложно сказать, что лучше для инвестора. Сейчас в Украине наиболее интересной и перспективной отраслью является defense tech, однако там самые большие риски безопасности. Эта отрасль сосредоточена сейчас во множестве мелких компаний», — сказал Шевчишин.
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Напомним, в апреле реальный ВВП вырос всего на 0,8% по сравнению с прошлым годом (кпг, к прошлому году), а инфляция за месяц замедлилась до 0,7%, что стало самым низким показателем прошлого года. Об этом говорится в майском отчете «Месячный Экономический Мониторинг Украины» от Института экономических исследований (ИЭИ).
  • По оценке в апреле углубилось падение в добывающей промышленности до почти 10% кпг из-за российских атак на отдельные предприятия, включая добычу газа, а также сложности с ценами и спросом, с которыми сталкиваются производители железной руды. Далее влияет утрата шахт в Селидово и Покровске.
  • По оценке, падение реальной добавленной стоимости (ВДС) в производстве электроэнергии замедлилось до 5,8% кпг в апреле с более 8% кпг в марте. Это стало следствием уменьшения российских атак на электросети.

Справка Finance.ua:

  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год до 3,3% (по февральскому прогнозу 3,5%).
  • Аналитики Dragon Capital также обновили макропрогноз на 2025 год, сохранив два основных сценария — «продолжающаяся война» и «перемирие». Там прогнозируют, что в случае достижения договоренности о длительном прекращении огня реальный ВВП может вырасти на 3,5−5,5% г/г.
По материалам:
Finance.ua
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