Эксперт ответила, где лучше хранить активы во время войны — Finance.ua

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Эксперт ответила, где лучше хранить активы во время войны

Личные финансы
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Эксперт ответила, где лучше хранить активы во время войны
Эксперт ответила, где лучше хранить активы во время войны
Чтобы защититься от инфляции и экономической нестабильности, во время войны диверсифицируйте активы, распределяя сбережения между иностранной валютой, драгоценными металлами, такими как золото, и криптовалютами.
Такие советы украинцам дала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Соnсогd Fintech Solutions Елена Соседка в интервью УНН.
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«В конце концов, в условиях войны приоритетом должно быть обеспечение безопасности и ликвидности сбережений. Инвестирование в валюту может быть разумным шагом, но также следует рассматривать и другие возможности, чтобы максимально защитить свои финансы», — отмечает она.
По ее словам, во время войны валютный курс может сильно колебаться, что увеличивает риск обесценивания национальной валюты.
Покупка твердой валюты, такой как доллар или евро, может быть средством защиты сбережений от инфляции и экономической нестабильности.
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«В условиях войны важно иметь доступ к ликвидным средствам для удовлетворения срочных потребностей. Валюта — ликвидный актив, который можно быстро использовать в случае необходимости», — добавляет эксперт.
В то же время Соседка советует разделять сбережения между разными активами. Это, по ее словам, может снизить риски.
«Кроме валюты, можно рассмотреть инвестиции в такие активы, как драгоценные металлы (золото), которые часто растут в цене во время кризисов, а также криптовые активы, если есть такая возможность», — отметила она.

Справка Finance.ua:

  • результаты опроса Rakuten Viber показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% лишились возможности откладывать, у 21% не было сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное;
  • чтобы достичь финансового благосостояния, стоит пересмотреть свои финансовые привычки, ведь именно они способны красть бюджет. О 5 привычках, мешающих экономить, читайте здесь;
  • правила экономии являются важной составляющей успешного финансового планирования. Вот несколько советов, которые могут помочь вам в сбережении с каждого дохода.
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По материалам:
УНН
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