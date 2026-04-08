Эксперт объяснила, от чего зависят пенсии в Украине Сегодня 20:04 — Казна и Политика

В Украине насчитывается около 10,2 млн пенсионеров, тогда как количество застрахованных лиц меньше 10 млн

Доходы Пенсионного фонда Украины напрямую зависят от количества официально трудоустроенных граждан и уровня их зарплат. Сейчас в Украине действует солидарный принцип: работающие граждане финансируют выплаты нынешним пенсионерам. По состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается около 10,2 млн пенсионеров, тогда как количество застрахованных лиц меньше 10 млн пенсионеров.

Об этом рассказала ведущий эксперт Института экономических исследований Александра Бетлий в интервью Украинскому радио

Источники наполнения Пенсионного фонда

Основную часть доходов Пенсионного фонда составляет ЕСВ, который в размере 22% платят наемные работники. Значительная часть этих средств направляется на пенсионное обеспечение.

Дополнительный источник — трансферты из государственного бюджета. Они используются для финансирования пенсий, надбавок, повышений и возмещения дополнительных расходов.

Доходы Пенсионного фонда зависят от того, сколько в Украине зарегистрированных работников, получающих высокую заработную плату или вообще получающих заработную плату и уплачивающих взносы. Идет прямолинейная зависимость: работающие платят пенсии тем, кто сегодня на пенсии.

Дисбаланс между плательщиками и пенсионерами

Текущая структура рынка труда формирует дисбаланс: относительно небольшое количество работающих содержит значительное количество пенсионеров.

Часть плательщиков ЕСВ, в том числе на упрощенной системе налогообложения, платит взносы только по минимальной зарплате. Кроме того, значительное влияние оказывает теневая занятость. По оценкам, около 3 млн украинцев работают неформально и не платят взносы.

На сегодня около 2,8 млн пенсионеров продолжают работать.

«Чтобы увеличить пенсии сегодня, нужно, чтобы росло количество работающих людей застрахованных, которые платят взнос не с минимального размера зарплаты, а полноценно, честно получают ее. Нам нужно увеличить количество людей, которые платят взносы», — отметила Бетлий.

Пенсионный возраст

Рост пенсионного возраста в мире связан с демографическими изменениями — старением населения и увеличением продолжительности жизни.

Для стабильности пенсионной системы соотношение работающих к пенсионерам должно составлять не менее 2:1. В Украине этот показатель значительно ниже.

«Из-за этого возникают финансовые проблемы в ликвидности пенсионных систем. И поэтому как будто бы пытаются повышением возраста сократить обязательства пенсионных фондов в системах разных стран, чтобы оплачивать пенсию. Также стареет население. Люди начинают жить дольше. В Украине повышали возраст выхода на пенсию для женщин из-за того, что женщины в Украине Ожидаемая продолжительность жизни во время, когда женщина выходила на пенсию, была значительно больше, чем в европейских странах», — рассказала эксперт.

По ее словам, рынок труда, технологии и все остальное меняется, чтобы пожилые люди продолжали работать после 60 лет. Иногда им потребуются другие навыки, обучение-переобучение. И эти системы обучения нужно настраивать. «Привыкать надо всем в Украине», — подчеркнула Бетлий.

Українське радіо

