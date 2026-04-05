Средняя пенсия после индексации превысила 7 тысяч гривен — ПФУ
С 1 марта 2026 года Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий, в результате чего средний размер выплат в Украине превысил 7 тысяч гривен.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Кому повысили пенсии
Отмечается, что повышению подлежали пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года включительно. В общей сложности перерасчет провели для около 9,5 миллиона пенсионеров.
Минимальный рост выплат составил 100 гривен, в то время как максимальный — 2 595 гривен.
В среднем пенсии повысились на 648,93 грн.
После проведенных перерасчетов средний размер пенсии в марте 2026 года составляет 7 137,26 грн.
Кому не проиндексировали пенсию с 1 марта
Ранее Finance.ua писал, что для трех категорий пенсии останутся неизменными. В частности, это касается пенсионеров:
- чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых,
- которым выплачивают максимальную пенсию в размере 25 950 грн,
- кто получает спецпенсии (в том числе прокуроры и судьи в отставке).
