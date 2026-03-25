Банковские карты для пенсионеров: что предлагают банки клиентам в 2026 году

В 2026 году банковские карты остаются основным инструментом получения пенсий и социальных выплат в Украине. Большинство пенсионеров выбрали именно безналичный формат, ведь это удобно, безопасно и дает доступ к дополнительным финансовым сервисам.

Банки, в свою очередь, активно конкурируют за эту категорию клиентов, предлагая специальные пенсионные продукты по льготным тарифам, бонусам и упрощенному обслуживанию. Вариантов много.

Чтобы помочь людям пенсионного возраста, Finance.ua подготовил выборку из нескольких достойных карт для пенсионеров. Рассказываем обо всех условиях этих карт.

àbank

àбанк предлагает пенсионерам карту «Пенсионная»

В банке одним из вариантов банковской карты является карта «Пенсионная» , на которую вы можете открыть пенсионный счет. Карта доступна для любого, кто достиг пенсионного возраста или по выслуге лет.

Обслуживание и выпуск этой карты бесплатно. Вы можете быстро получать пенсию без очередей и задержек. Также не будет сниматься плата в случае: зачисление целевых выплат, перевода на карту другого банка Украины через приложение àбанк24, снятие наличных денег в любом банкомате, пополнение мобильного, и даже если вам нужно будет перевыпустить карту по истечении срока действия.

Сама карточка оформляется за пару минут. От вас требуется только паспорт и ИНН или приложение «Дія», если вы не являетесь клиентом àбанк. Просто посетите со всем этим ближайшее отделение банка.

Если вы уже являетесь клиентом этого банка, то от вас потребуется только номер телефона.

Чтобы пенсионные выплаты начали поступать на вашу карту, обратитесь в ближайшее отделение àбанк и сформируйте заявление с реквизитами карты на получение пенсии и субсидии и подпишите ее. Плюсом является то, что после этого вам не нужно идти ни в какие учреждения — банк сам передает ваше заявление в Пенсионный фонд, который и будет производить выплаты на вашу карту.

Кроме того, на этой карте все выплаты хранятся вместе. То есть, пенсия, субсидии и другие виды социальной помощи — это все будет доступно по карте «Пенсионная». С нее, кстати, тоже можно оплачивать коммунальные услуги без комиссии. А пенсионеры, получающие пенсию в àбанк, доступна возможность открыть депозиты «Помоги», где процентная ставка выше на 0,5%.

На эту карту осуществляется и начисление кэшбека — до 20% на выбранные категории товаров.

Для клиентов, получающих пенсию в àбанк, предлагается специальный депозит «Помощь» с надбавкой к основной ставке. Что касается самой пенсии, то ее можно снять без комиссии в любом банкомате на территории Украины.

Преимуществом карты «Пенсионная» от àбанк также является то, что у клиентов-пенсионеров есть возможность открыть кобренд-карты банка (АТБ, Выгода).

Если возникли какие-то вопросы при пользовании картой, то пенсионер всегда может обратиться за помощью в службу поддержки по телефону 7776, в чат онлайн на сайте, или через приложение А24.

«Социальная идея» от Идея Банк

Еще одним вариантом оформления пенсионной карты является «Социальная идея» от Идея Банк . Это та самая карточка «Пенсионная идея», которая год назад сменила свое название на «Социальная идея».

С этой платежной картой вы можете получать любые социальные выплаты. Отметим, что обслуживание карты «Социальная идея» бесплатно, а сам банк не удерживает плату за выпуск этой карты. Также бесплатным является и снятие наличных в банкомате или кассе отделения.

Кстати, снимать наличные можно и в банкоматах любых других украинских банков: комиссию также за это не берут.

На остаток средств на карте банк насчитывает 6% годовых, что выше, чем в среднем на рынке. Также сейчас проходит акция «Социальная Идея», по которой пенсионер может получать 10% кэшбек, не более 1 тыс. грн в месяц за покупки в онлайн и офлайн аптеках (период проведения Акции для физических лиц «Социальная Идея» — от 03.06.2024г. и бессрочно).

Чтобы получить карточку «Социальная идея», нужно заполнить и отправить заявку, после чего с вами свяжется менеджер банка. После этого вы можете прийти в любое отделение банка, чтобы получить эту карту.

Пенсионная карточка от Сенс Банк

Для пенсионеров и получателей социальных выплат Сенс Банк предлагает тариф White с бесплатным оформлением и обслуживанием. С ним можно оплачивать коммунальные услуги без комиссий и очередей.

Платежная карта предназначена для получения зачислений от:

Пенсионного фонда Украины;

Управление труда и социальной защиты населения;

Государственной службы занятости.

Ежемесячно клиент вправе снять в банкоматах всего мира до 20 тыс. гривен без комиссии. На остаток средств насчитывается 3% годовых.

Кроме того, есть возможность поучаствовать в программе лояльности Cash’U Club и выбрать актуальный список категорий будущих расходов с кэшбеком до 6%. Таким образом, карта позволяет не только получать пенсию, сохранять ее, но и дополнительно заработать.

Оформить карту можно обратившись в отделение банка. Выбрать тип карты: неименную или именную — от этого зависит скорость получения карты.

После оформления карты банк отправит вашу заявку для зачисления выплат в Пенсионный фонд и Управление труда и социальной защиты населения самостоятельно.

«Карта для выплат» от Ощадбанк

Эта карта, которую предлагает банк, имеющий одну из самых больших долей клиентов-пенсионеров, предназначена для получения пенсий и других социальных выплат. Основные условия:

бесплатное оформление и обслуживание;

зачисление пенсий и соцвыплат без комиссии;

снятие наличных — без комиссии в сети банка.

Кроме того, карта позволяет бесплатную выдачу наличных в учреждениях и банкоматах Ощада для пенсионеров и получателей помощи.

Плюсом пользования этой карты являются повышенные процентные ставки по вкладам для клиентов Ощада, которые получают выплаты пенсии. С этой картой вы также можете оплачивать коммуналку, получать переводы из-за границы, открывать онлайн-депозиты и создавать регулярные платежи.

Отметим, что менеджер Ощадбанка в любом отделении поможет заполнить заявление о выплате пенсии и самостоятельно направит его в Пенсионный фонд от вашего имени.

Карта «Социальная» от Таскомбанка

Интересный вариант для получения пенсии предлагает Таскомбанк . Карта «Социальная» от Таскомбанка предусматривает не только бесплатное оформление и зачисление пенсий и других социальных выплат, но и 7% годовых, которые банк начисляет на остаток средств на карте.

Снятие наличных бесплатно как в кассах отделений Таскомбанка, так и в любых банкоматах на территории Украины.

Кроме того, банк насчитывает кэшбек в размере 1% от суммы покупки лекарства в аптеках, а также 0,5% кэшбека за любые расчеты собственными средствами.

Вывод

В 2026 году пенсионные карты украинских банков фактически стали стандартным бесплатным продуктом: большинство учреждений предлагают нулевую плату за открытие, обслуживание и зачисление выплат.

Разница между ними заключается не столько в базовых тарифах, сколько в дополнительных преимуществах — кэшбеке, процентах на остаток, удобстве приложения и доступности банкоматов.

Оптимальный выбор зависит от личных потребностей. Главное — перед оформлением внимательно проверить комиссии, условия снятия наличных денег и наличие дополнительных выгод, ведь именно эти детали определяют реальную пользу от карты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.