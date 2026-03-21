Когда украинцам могут прекратить выплату пенсии

В Украине пенсионные выплаты могут временно или полностью прекращаться по ряду причин. В частности, в случае предоставления недостоверной информации в документах или если пенсионер не прошел вовремя обязательную физическую идентификацию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Самые распространенные причины прекращения выплат:

пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

выезд пенсионера на постоянное проживание за границу (если иное не предусмотрено международным договором Украины);

добровольный отказ от пенсии из-за проживания за пределами Украины;

смерть пенсионера, признание его без вести отсутствующим или объявление умершим;

предоставление статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

неполучение пенсии в течение 6 месяцев;

непрохождение обязательной физической идентификации.

Как возобновить выплату пенсии

Возобновление пенсии происходит после устранения причин прекращения. Решение принимается территориальным органом ПФУ в течение 10 дней после подачи заявления и проверки данных.

Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ с документами, удостоверяющими личность, и подать соответствующее заявление.

Во время военного положения и еще в течение трех месяцев после его завершения проживающие за рубежом украинцы могут подать заявление на возобновление пенсии по почте вместе с необходимыми документами.

Кому из пенсионеров нужно каждый год проходить физическую идентификацию

Две категории пенсионеров ежегодно до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для продолжения получения выплаты пенсии.

Это касается пенсионеров, временно проживающих за пределами Украины или проживающих на временно оккупированных территориях.

Если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно восстановить в течение одного года с даты прекращения.

