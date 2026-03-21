0 800 307 555
ру
Когда украинцам могут прекратить выплату пенсии

Личные финансы
12
В Украине пенсионные выплаты могут временно или полностью прекращаться по ряду причин. В частности, в случае предоставления недостоверной информации в документах или если пенсионер не прошел вовремя обязательную физическую идентификацию.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Самые распространенные причины прекращения выплат:
  • пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
  • выезд пенсионера на постоянное проживание за границу (если иное не предусмотрено международным договором Украины);
  • добровольный отказ от пенсии из-за проживания за пределами Украины;
  • смерть пенсионера, признание его без вести отсутствующим или объявление умершим;
  • предоставление статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
  • неполучение пенсии в течение 6 месяцев;
  • непрохождение обязательной физической идентификации.

Как возобновить выплату пенсии

Возобновление пенсии происходит после устранения причин прекращения. Решение принимается территориальным органом ПФУ в течение 10 дней после подачи заявления и проверки данных.
Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ с документами, удостоверяющими личность, и подать соответствующее заявление.
Во время военного положения и еще в течение трех месяцев после его завершения проживающие за рубежом украинцы могут подать заявление на возобновление пенсии по почте вместе с необходимыми документами.

Кому из пенсионеров нужно каждый год проходить физическую идентификацию

Ранее Finance.ua писал, что две категории пенсионеров ежегодно до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для продолжения получения выплаты пенсии.
Это касается пенсионеров, временно проживающих за пределами Украины или проживающих на временно оккупированных территориях.
Если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно восстановить в течение одного года с даты прекращения.
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионер
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems