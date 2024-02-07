Эксперт назвал сумму, которую украинский бизнес потерял из-за блокады границ — Finance.ua

Эксперт назвал сумму, которую украинский бизнес потерял из-за блокады границ Сегодня 20:01 — Фондовый рынок

Эксперт назвал сумму, которую украинский бизнес потерял из-за блокады границ

Украина в случае блокирования границ должна продолжать диалог и формирование технических групп на уровне Еврокомиссии в контексте работы со странами-соседями.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Украинского радио, оценивая ситуацию вокруг намерений венгерских и польских фермеров снова заблокировать границу с Украиной.

«Если мы посмотрим на последний месяц активных фаз выступлений немецких, французских, бельгийских, португальских или польских фермеров, они в большей степени акцентированы на обращение к реформированию аграрной сферы в структуре ЕС. Потому что когда в середине января выходили польские фермеры, перекрывая польско-украинскую границу, они требовали соблюдения дотаций, неувеличения кредитных ставок, прозрачной политики финансирования. Также они требовали неувеличения требований по Green Deal, то есть экологических норм по выращиванию культур, так как это влечет дополнительные финансовые нагрузки и соответственно доходы становятся меньше. Все это сегодня в повестке дня в структуре Европейского Союза. И мы становимся заложниками этих обстоятельств», — подчеркнул Марчук.

По его словам, также сыграло свою роль заявление Еврокомиссии о том, что 31 января было поддержано продолжение либеральной политики по украинскому экспорту.

По убеждению Марчука, сегодня нужно приобщаться своими идеями и видением, что именно будет реформироваться в аграрной сфере в Евросоюзе, на что мы будем соглашаться, на что мы тоже могли бы создать свои позиции, сказать, что мы на это не можем пойти.

«Потому что если посмотреть историю производства украинской агропродукции и европейской, они очень отличаются. Потому что у нас товаропроизводитель фактически отпущен на самовыживание, то есть он предоставлен сам себе, никакой профессиональной поддержки в виде финансовой помощи он не получает. Для сравнения: в довоенный период в Евросоюзе дотации для товаропроизводителей были 18%, в Украине эта цифра не превышала 2%, поэтому мы начали самостоятельно выживать. Даже во время войны, в условиях временной оккупации, заминированных территорий, проблем с логистикой мы создаем ту конкуренцию, с которой сегодня не может справиться Европейский Союз. Поэтому нам нужно на этих позициях стадии реформирования тоже выставлять свои нормы, которые позволили бы нам легче имплементироваться в Евросоюз», — подчеркнул он.

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По его мнению, действительно ситуация с импортом украинской продукции очень перегрета, и она не соответствует действительности.

Марчук добавил, что вторая сторона состоит в том, что за последние 20 лет пребывания в Европейском Союзе Польша достаточно активно завоевала европейские рынки в виде предложения своей продукции по мясному, молочному и другому аграрному сырью.

«И сейчас мы видим, что евроинтеграция усиливает возможность присутствия украинской продукции, потому что показатели за 2023 год хорошие. Программа без пошлин и квот дала нам дополнительный толчок с присутствием на европейских рынках. И поляки начинают чувствовать, что мы их с этих рынков начинаем отбивать», — подчеркнул он.

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По мнению эксперта, Украина в случае блокирования границ должна продолжать диалог и формирование технических групп на уровне Еврокомиссии в контексте работы с нашими странами-соседями.

«Но параллельно мы становимся заложниками того, что бизнес будет стоять на границах и он будет терять немалые средства. Ноябрь, декабрь и частично январь продемонстрировали потери бизнеса из-за таких блокад в размере более полутора миллиардов евро. Это сверхбольшие средства для экспортеров, импортеров и всей цепочки, связанной с экспортом и импортом продукции. Поэтому мы не останавливаемся в плане развития альтернативных путей, и море в декабре и январе нам очень помогло в этом», — отметил он.

Справка Finance.ua:

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокаду движения грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин»;

среди основных требований были возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененной соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года;

16 января Министерство инфраструктуры Польши подписало соглашение с организаторами блокады пунктов пропуска на польско-украинской границе, по результатам которого протестующие приостановили свой протест до 1 марта.

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Укрінформ По материалам:

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