Украинская экономика потеряла более €1,5 миллиарда в результате блокады западных границ — эксперт — Finance.ua
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Украинская экономика потеряла более €1,5 миллиарда в результате блокады западных границ — эксперт

Казна и Политика
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За два месяца украинская экономика потеряла более 1,5 млрд евро из-за забастовок, блокировавших работу пропускных пунктов на западных границах.
Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.
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«В целом за ноябрь и за декабрь убытки (от блокады границы. — Ред.), понесенные экономикой страны, в том числе и товаропроизводителями, достигают более 1,5 млрд евро», — сказал он.
Марчук отметил, что кроме этого украинские предприниматели потеряли свои контракты и заказчиков в европейских странах, потому что товар не был вовремя доставлен.
По словам эксперта, в целом в результате блокады пропускных пунктов объемы агроэкспорта автотранспортом сократились на 40%. Марчук подчеркнул, что больше всего от блокирования границы пострадали экспортеры западных областей Украины, которые обычно поставляют свою продукцию в Европу наземными путями.
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Напомним, 6 ноября польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Кракивец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин». Среди основных требований — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.
С 6 января в Польше возобновили движение грузовиков по дороге в пограничный пункт пропуска «Медыка — Шегини». Еще три пункта пропуска были разблокированы 17 января. Речь идет о «Дорогуск — Ягодин», «Гребенное — Рава-Русская» и «Корчева — Краковец».
На территории Румынии фермеры 13 и 14 января блокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска «Сирет». 15 января также началась блокировка пункта «Викову-де-Сус». 18 января румынские фермеры начали блокаду КПП «Дьяково — Халмеу». По состоянию на 20 января работа этих пунктов пропуска разблокирована.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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