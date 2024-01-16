Правительство Польши договорилось с перевозчиками о разблокировании границы Украины — Finance.ua

Правительство Польши договорилось с перевозчиками о разблокировании границы Украины
Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест.
Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета по защите перевозчиков и работодателей транспорта, его цитирует агентство Reuters.
Согласно договоренности, протест приостановят в среду с 13:00 по киевскому времени.
«Это не конец, но протест будет приостановлен… Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство», — сказал Борковский.
Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию во вторник в 13:00 по киевскому времени, во время которой должно быть подписано соглашение с перевозчиками.
Польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медыке после того, как правительство согласилось на их требования в начале этого месяца.
Однако перевозчики продолжали блокировать три других КПП на украино-польской границе.
Во вторник стало известно, что правительство Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, блокировавших границу с Украиной.
Напомним, в конце декабря сообщали, что в правительстве Украины и Польши согласовали план действий по разблокированию границы, однако полной разблокировки до сих пор не произошло.
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