Правительство Польши договорилось с перевозчиками о разблокировании границы Украины — Finance.ua

Правительство Польши договорилось с перевозчиками о разблокировании границы Украины Сегодня 15:29

Правительство Польши договорилось с перевозчиками о разблокировании границы Украины

Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест.

Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета по защите перевозчиков и работодателей транспорта, его цитирует агентство Reuters.

Согласно договоренности, протест приостановят в среду с 13:00 по киевскому времени.

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«Это не конец, но протест будет приостановлен… Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство», — сказал Борковский.

Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию во вторник в 13:00 по киевскому времени, во время которой должно быть подписано соглашение с перевозчиками.

Польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медыке после того, как правительство согласилось на их требования в начале этого месяца.

Однако перевозчики продолжали блокировать три других КПП на украино-польской границе.

Во вторник стало известно, что правительство Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, блокировавших границу с Украиной.

Напомним, в конце декабря сообщали, что в правительстве Украины и Польши согласовали план действий по разблокированию границы, однако полной разблокировки до сих пор не произошло.

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Економічна Правда По материалам:

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