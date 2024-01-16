На границе с Румынией заработают два новых пункта пропуска для грузов — Finance.ua

На границе с Румынией заработают два новых пункта пропуска для грузов Сегодня 12:19 — Казна и Политика

На границе с Румынией заработают два новых пункта пропуска для грузов

Украина и Румыния работают над запуском двух новых грузовых пунктов пропуска на общей границе.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Отмечается, что вопрос развития пунктов пропуска на общей границе представители Агентства восстановления и Государственной таможенной службы Украины обсудили с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине Александру Виктур Микула. Одной из тем обсуждения стало открытие новых КПП.

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«Украина и Румыния работают над новыми проектами грузовых пунктов пропуска Белая Криница — Климауц и Белая Церковь — Сигету-Мармацей», — говорится в сообщении.

В настоящее время в подчинении Госагентства на границе с Румынией два КПП — «Солотвино — Сигету Мармацией» в Закарпатской области, «Порубне — Сирет» в Черновицкой области.

В учреждении отметили, что во время войны пункты пропуска стали стратегически важным направлением развития и поддержки экспортного потенциала и импорта, поэтому усиление пропускной способности, реконструкция самих КПП и инфраструктуры вокруг них являются приоритетом Агентства в 2024 году.

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Напомним, команда Проекта USAID «Экономическая поддержка Украины» уже провела осмотр 20 из 42 украинских дорожных, железнодорожных и портовых контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдовой, Польшей, Словакией и Румынией; быстрое обновление началось на четырех приоритетных КПП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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