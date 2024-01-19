Экономист объяснил риски перевода страны на «военные рельсы» — Finance.ua
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Экономист объяснил риски перевода страны на «военные рельсы»

Казна и Политика
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Экономист объяснил риски перевода страны на «военные рельсы»
Экономист объяснил риски перевода страны на «военные рельсы»
Украинская экономика находится в тяжелом положении. Часто в качестве «решения проблемы» предлагают переход нашей экономики на «военные рельсы». Однако у этого решения есть ряд существенных опасностей.
Переход экономики на военные рельсы приведет к существенным изменениям не только во всей стране, но и в жизни каждого украинца. Об этом рассказал Олег Пендзин — исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба в комментарии 24 каналу.
Когда экономику переводят на «военные рельсы», резко увеличивается общий объем военной продукции. Для этого соответственно нужно найти рабочую силу, чтобы люди работали в две или три смены на предприятиях.
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«Где этих людей возьмут? В теории есть мобилизация на фронт, а есть мобилизация на производства. И в рамках этой мобилизации создают так называемую „трудовую армию“. Тогда если они выполняют норму — получают соответствующий объем материальных ценностей. Если эту норму не выполняют, тогда „до свидания“», — объяснил Пензин.
Это очень непопулярное решение, которое может привести к нежелательным последствиям.
К тому же при переходе экономики на «военные рельсы» параллельно необходимо замораживать все счета в банках. Опасным нюансом является и заморозка валютного рынка. Станет невозможным также критический импорт.
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«К тому же в историческом разрезе послевоенная судьба демократических сил, олицетворявших в своих странах переход на „военные рельсы“, не складывалась хорошо. Ни одна политическая сила, которая привела государство к победе, на следующих выборах не побеждала», — добавил он.
Так происходило в Соединенных Штатах Америки и Великобритании.
«Любые действия, связанные с переводом экономики на „военные рельсы“, чрезвычайно непопулярны среди электората. Поэтому электорат, обиженный на жесткие методы руководящей силы, просто не голосуют за нее, несмотря на то, что формально она привела страну к победе,» — заметил Пензин.
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Люди всегда в первую очередь считают средства в своих кошельках. А вот при переходе на «военные рельсы» политическая сила замораживает социальные стандарты.
«Украинские политики не очень похожи на камикадзе, которые готовы ради страны на все. Они прежде всего думают о своем политическом будущем. Поэтому у меня большой пессимизм относительно того, что мы увидим переход страны на „военные рельсы“», — подытожил экономист.
Кстати, все налоги и сборы из местных бюджетов в этом случае также будут передаваться в центральный бюджет. Тогда местные органы будут согласовывать все расходы в пределах сметы, которую согласует Минфин. Централизация всех средств — это шаг, с которым далеко не все будут согласны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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