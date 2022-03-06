Экономика Украины переведена на военные рельсы, — Минобороны

Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Министр обороны Алексей Резников заявил о переводе экономики страны на военные рельсы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломить нас. И не смогут!»

Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы были вынуждены эвакуироваться — найдите работу на новом месте — ваша помощь нужна повсюду", — говорится в сообщении.

По его словам, ситуация на позициях контролируется. У Украины тоже есть потери, но каждое имя и каждый наш Герой не будет забыт.

«На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и бежит. Тем самым пополняя наш «парк» техники. Враг погибнет от своего же оружия. Наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен, Одесса — наш стратегический резерв.

Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко", — подчеркнул Резников.

Потери оккупантов. По словам министра, враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен — это важные свидетели на предстоящем военном трибунале.

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