ЕИБ выделяет €400 млн на финансирование соцжилья в Украине — Finance.ua

ЕИБ выделяет €400 млн на финансирование соцжилья в Украине Сегодня 19:30 — Казна и Политика

ЕИБ выделяет €400 млн на финансирование соцжилья в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделяет 400 миллионов евро на пилотный проект по финансированию строительства социального жилья в Украине.

Об этом объявили на конференции «Жилье для инклюзивного и постоянного восстановления», пишет Общественное.

Конференция посвящена рассмотрению вызовов и возможностей, связанных с текущими реформами в украинском жилищном секторе и соответствующей поддержкой ЕС. На конференции было объявлено о создании социального жилья для внутренне перемещенных лиц.

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Представитель ЕИБ Гжегож Гайда отметил, что ЕИБ готовит пилотный проект, который должен сопровождаться также грантовым проектом со стороны Евросоюза.

«В рамках такого проекта будет развиваться социальное жилье в некоторых городах Украины, которые будут отобраны совместно с Министерством восстановления. Это жилье должно быть построено как социальное. То есть жилье, которое предоставляется по ренту, по льготным ставкам, оно должно предоставляться на безопасных условиях. Это жилье должно иметь высокий класс энергосбережения, должно быть качественное, расположенное вблизи социальной инфраструктуры, иметь просто хорошие и безопасные условия проживания на долгий период людям, которые в этом нуждаются. ВПО, а также и местные граждане», — сказал он.

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По словам Гжегожа, в настоящее время речь идет о выделении 400 миллионов евро на строительство социального жилья по всей Украине.

«Я хочу отметить, что это пилотный проект, то есть мы надеемся, что будем продолжать эту работу. Как эксперт могу сказать, что 400 миллионов евро — это только начало. Для того чтобы система оказала реальное влияние на жизнь Украины, этот пилот должен увеличиться как минимум в 10 раз в ближайшие периоды», — сказал представитель банка.

Как отметила заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, в Украине, в отличие от многих других стран, нет фонда социального жилья.

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«И потому вследствие полномасштабного вторжения, и несколько меньше, в 2014 году, мы столкнулись с тем, что, когда люди внутренне перемещаются в общинах, часто нет пространства, куда эти люди могут заселиться и при этом платить умеренную арендную цену. Во многих странах это решено собственно путем создания фондов социального жилья», — сказала она.

По словам чиновника, сегодня Минсоцполитики, Минвосстановления вместе с международными партнерами работают, чтобы разработать законодательство, которое позволит создать эффективные инструменты поддержки людей через фонды социального жилья.

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Но фонды социального жилья — это такая долгосрочная история, потому что необходимо, чтобы оно было построено, обустроено, чтобы семья, нуждающаяся в поддержке, могла приехать в общину, и община могла помочь этой семье", — сказала Марчак.

Она также сообщила, что правительство разработало новый инструмент поддержки для внутриперемещенных лиц.

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