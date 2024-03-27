Украина получит €100 млн от Банка Развития Совета Европы для компенсаций за уничтоженное имущество — Finance.ua

Украина получит €100 млн от Банка Развития Совета Европы для компенсаций за уничтоженное имущество Сегодня 14:28 — Казна и Политика

Украина получит €100 млн от Банка Развития Совета Европы для компенсаций за уничтоженное имущество

Украине предоставят кредит в размере €100 млн в рамках проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное имущество». Средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак рф жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Отмечается, что в период с 25 по 26 марта заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова приняла участие в заседании Административного Совета Банка Развития Совета Европы (БРРЭ) как официальный представитель от Украины. В ходе заседания был представлен новый проект «НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество», предусматривающий предоставление Украине кредита в размере 100 млн евро. По результатам обсуждения проект был поддержан и утвержден.

«Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак рф жилье в виде сертификатов на приобретение жилья. Проект будет реализовываться по всей территории Украины», — говорится в сообщении Минфина.

Заместитель министра финансов поблагодарила Банк за поддержку Украины и отметила важность проектов по поддержке социальной сферы ради устойчивого социального развития и восстановления.

Она сообщила, что жилищный сектор остается одним из наиболее пострадавших в результате войны — общий ущерб оценивается почти в 50 млрд долларов. Эффективная реализация проекта HOME поможет правительству оказывать необходимую помощь гражданам, жилище которых было разрушено или повреждено в результате боевых действий. В рамках проекта предусмотрено предоставление компенсации за более чем 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.

«Новый проект для Украины позволит гражданам, получившим компенсации за уничтоженные дома, как можно быстрее вернуться в привычную жизнь», — подчеркнула Зыкова.

В министерстве финансов отмечают, что реализация проекта HOME будет осуществлена ​​в рамках действующего законодательства, в частности, Закона Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины» и с помощью услуги «єВідновлення».

Это позволит гражданам подавать запросы и получать сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. После автоматизированной проверки заявление на получение сертификата будет прорабатывать и одобрять специальная Государственная комиссия по компенсации. Весь ход рассмотрения заявления можно будет видеть в мобильном приложении «Дія».

Компенсацию от государства за полностью разрушенное жилье по программе «єВідновлення» запустили с 1 августа 2023 года. Она предусматривает для граждан, чье жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, предоставление средств от государства на приобретение нового дома. Финансирование осуществляется в виде жилищного сертификата, который владелец уничтоженного жилья может обменять на новое.

На начало января 2024 года на компенсацию за уничтоженное жилье подали 8395 украинских семей. 4095 заявлений уже рассмотрели соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, а 941 заявление находятся в обработке. Положительное решение, результатом которого является формирование жилищного сертификата, получили 2027 заявителей. Общая сумма сложившихся жилищных сертификатов составила уже более 3,6 млрд гривен. Это те средства, которые государство перечислит продавцам недвижимости, которую для себя по программе «єВідновлення» выберут граждане.

Діло По материалам:

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