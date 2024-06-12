Украина получит 100 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье — Finance.ua
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Украина получит 100 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье

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Украина получит 100 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье
Украина получит 100 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье
11 июня на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024) Министр финансов Украины Сергей Марченко и Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали Соглашение по предоставлению Украине ссуды объемом 100 млн евро в рамках проекта «НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье».
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Проект HOME будет реализовываться на всей подконтрольной территории Украины.

На что пойдут деньги?

Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи (жилищных сертификатов), благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак рф жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

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По данным министерства, проект внедряется в рамках услуги «єВідновлення», а также в соответствии с действующим законодательством, а именно Законом Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины».
«Граждане могут формировать запросы и получать сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. Процесс проверки заявлений, а также отбор запросов осуществляет специальная Государственная комиссия по компенсации. Отслеживать ход рассмотрения дела можно будет в мобильном приложении „Дія“», — говорится в сообщении.
Напомним, что в июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы. А 7 ноября 2023 года Указом Президента Украины заместитель Министра финансов Ольга Зыкова назначена представителем Украины в Административном Совете БРСЕ.

Справка Finance.ua:

  • 10 мая 2023 года стартовала программа «єВідновлення». Каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии россии, может подать заявку на получение государственной помощи для его текущего ремонта. Сделать это можно с помощью портала «Дія» или обратившись в центры предоставления административных услуг, органов социальной защиты и к нотариусам.
  • Позже стартовал второй этап реализации государственной программы «єВідновлення» — владельцы уничтоженного жилья могут подать в приложении «Дія» заявку на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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