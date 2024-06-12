Украина получит 100 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье — Finance.ua

Украина получит 100 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье Сегодня 06:06

Украина получит 100 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье

11 июня на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024) Министр финансов Украины Сергей Марченко и Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали Соглашение по предоставлению Украине ссуды объемом 100 млн евро в рамках проекта «НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье».

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Проект HOME будет реализовываться на всей подконтрольной территории Украины.

На что пойдут деньги?

Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи (жилищных сертификатов), благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак рф жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

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По данным министерства, проект внедряется в рамках услуги «єВідновлення», а также в соответствии с действующим законодательством, а именно Законом Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины».

«Граждане могут формировать запросы и получать сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. Процесс проверки заявлений, а также отбор запросов осуществляет специальная Государственная комиссия по компенсации. Отслеживать ход рассмотрения дела можно будет в мобильном приложении „Дія“», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы. А 7 ноября 2023 года Указом Президента Украины заместитель Министра финансов Ольга Зыкова назначена представителем Украины в Административном Совете БРСЕ.

Справка Finance.ua:

10 мая 2023 года стартовала программа «єВідновлення». Каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии россии, может подать заявку на получение государственной помощи для его текущего ремонта. Сделать это можно с помощью портала «Дія» или обратившись в центры предоставления административных услуг, органов социальной защиты и к нотариусам.

Позже стартовал второй этап реализации государственной программы «єВідновлення» — владельцы уничтоженного жилья могут подать в приложении «Дія» заявку на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома.



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