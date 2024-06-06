ЕЦБ впервые с 2019 года снизил учетные ставки — Finance.ua

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ЕЦБ впервые с 2019 года снизил учетные ставки

Фондовый рынок
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ЕЦБ впервые с 2019 года снизил учетные ставки
ЕЦБ впервые с 2019 года снизил учетные ставки
ЕЦБ снизил свои ключевые процентные ставки на 25 б.п. в июне, как и ожидалось, снизив основную ставку по операциям рефинансирования до 4,25%, а ставку по депозитным операциям до 3,75%.
Об этом говорится в пресс-релизе.
Однако политики отметили, что ценовое давление остается сильным, а инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого показателя до конца следующего года. Процентные ставки будут оставаться достаточно ограничительными, пока это будет необходимо для обеспечения возвращения инфляции до 2%.
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«Исходя из обновленной оценки инфляционного прогноза, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии монетарной политики, сейчас уместно смягчить степень ограничения монетарной политики после девяти месяцев удержания ставок на неизменном уровне», — говорится в заявлении Совета управляющих ЕЦБ.
В обновленных макроэкономических прогнозах, тщательно проанализированных инвесторами, сотрудники ЕЦБ повысили среднегодовой прогноз базовой инфляции на 2024 год до 2,5% с 2,3% ранее.
Он также повысил прогноз на 2025 год до 2,2% с 2%. Прогноз на 2026 остался на уровне 1,9%.
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На июньском заседании денежные рынки полностью учли снижение ставки на 25 базисных пунктов. Это первое снижение с сентября 2019 года, когда депозитная ставка была отрицательной.
В этом году рынки полностью учли только одно дальнейшее снижение ставки, но экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, прогнозируют еще два снижения в течение этого периода.
Хотя ЕЦБ начал повышать процентные ставки позже, июньское снижение опередило Федеральную резервную систему США в ее марше на снижение, поскольку крупнейший центральный банк мира остается сдерживаемым уровнем инфляции в США. Тем не менее, на своей последней пресс-конференции Лагард заявила, что чиновники ЕЦБ «зависят от данных, а не от ФРС».
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Канада в среду стала первой страной G7, снизившей процентные ставки в текущем цикле, в то время как центральные банки Швеции и Швейцарии уже объявили о снижении ставок в этом году.
По материалам:
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