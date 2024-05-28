Как меняются ставки по депозитам и кредитам — отчет НБУ
Национальный банк Украины снижает учетную ставку и другие ставки, по которым он производит операции с банками, учитывая стремительное замедление инфляции. В то же время, снижение ставок постепенно оживляет и кредитование.
Об этом Нацбанк отмечает в своем экономическом прогнозе.
Депозиты
В ответ на решение НБУ банки тоже снижают ставки по кредитам и депозитам как для бизнеса, так и для домохозяйств.
«Ставки по гривневым депозитам и военным облигациям по-прежнему превышают как текущий, так и ожидаемый уровень инфляции. Следовательно, они остаются интересными для вкладчиков», — сообщили в НБУ.
Согласно статистике, гривневые сбережения украинцев в банках продолжают расти.
Кредиты
Банки начали активнее кредитовать малый и средний бизнес. А если следить за видами деятельности, то банки больше кредитуют компании торговли, перерабатывающей индустрии, энергетики, также транспорта и сельского хозяйства.
НБУ видит возможности для дальнейшего снижения ставки, чтобы удешевить кредиты.
Если же инфляционные риски будут снижаться быстрее, то НБУ также будет быстрее снижать и учетную ставку.
«В то же время НБУ будет учитывать, что снижение процентных ставок не должно конфликтовать с другой важной задачей — обеспечением защиты сбережений от инфляционного обесценения. Последнее будет оставаться приоритетом НБУ», — отмечает регулятор.
Справка Finance.ua:
- по данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.;
- по итогам марта банковские вклады в гривне возобновили рост, окончательно зафиксировав эту тенденцию в апреле. В апреле вклады выросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), с начала года — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозиты в валюте также увеличились (+0,35 млрд долл. или на 1,8% с начала года);
- по данным Фонда гарантирования, вклады украинцев продолжают расти. Сумма на счетах физлиц в банках превысила 1,24 трлн грн.
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